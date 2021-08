Maltempo Allagamenti e frane nel Gargano, disagi sulle strade, in nottata allarme rientrato

Il maltempo continua a imperversare anche al Sud dove una violenta bomba d'acqua si è abbattuta nel tardo pomeriggio di ieri nel Foggiano, provocando non pochi disagi soprattutto alle maggiori località turistiche del Gargano.Peschici la zona più colpita: il violento temporale e il forte vento hanno fatto franare una parte del costone roccioso lungo la Statale 89, provocando un rallentamento del traffico.Gli uomini della Protezione Civile hanno lavorato fino a tarda notte per liberare il manto stradale dai detriti. Disagi anche sulla strada tra San Menaio e Rodi Garganico: anche qui sono intervenute le ruspe per liberare l'asfalto dai detriti.Allagamenti di box e scantinati sono stati registrati inoltre a Ischitella, Vico del Gargano e San Nicandro Garganico, dove per qualche ora alcune strade cittadine si sono trasformate in veri e propri torrenti d'acqua.La situazione è tornata alla normalità solo dopo la mezzanotte.