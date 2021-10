Migliora la situazione al Sud Maltempo, allerta gialla in 4 regioni. Arriva la perturbazione Poppea, piogge sul Nord Est

Siracusa (Ansa)

Oggi allerta gialla per il maltempo in quattro regioni d'Italia: Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. E mentre sembra chiudersi il fronte maltempo al Sud con l'allontanamento del ciclone Apollo rischia di aprirsene un altro al Nord, con l'arrivo oggi della perturbazione Poppea: la tempesta di Halloween porterà piogge in Val d'Aosta, Piemonte e Liguria.È sprofondato con la sua auto invia Ascari, una delle prime arterie che erano state chiuse per allagamento a Siracusa, ed è riuscito a mettersi in salvo nuotando fino a dove poteva toccare con i piedi. La prontezza di riflessi ha evitato la tragedia ieri sera. Il siracusano,alla guida di un Suv, si stava recando per lavoro in una azienda della zona industriale. Quell'arteria è interdetta già da diversi giorni alla circolazione, ma dalle prime dichiarazioni dell'automobilista, sembra che le transenne fossero state spostate. Il personale della Protezione civile ed i vigili del fuoco hanno rimosso l'auto.A Carlentini, in provincia di Siracusa, ieri sera è crollata una casa disabitata in centro. Complice del crollo, che ha seppellito due auto, il maltempo delle ultime ore. Detriti sulla strada. Nessun danno a persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.Riaperta al traffico nella notte la strada statale 116 "Randazzo-Capo d'Orlando" nel Catanese, in prossimità del ponte Alcantara. La circolazione avviene a senso unico alternato gestito da impianto semaforico. La statale era stata chiusa a causa del maltempo che ha investito la Sicilia Orientale nelle scorse ore.