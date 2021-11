ITALIA

2021/11/01 08:33

In arrivo Poppea Maltempo. E’ allerta gialla in 9 Regioni Passato il ciclone Apollo ora è in arrivo Poppea. Cambia il nome ma è una perturbazione che annuncia temporali sull’Italia

Maltempo, allerta gialla in 4 regioni. Arriva la perturbazione Poppea, piogge sul Nord Est

Maltempo, allerta gialla in 4 regioni. Arriva la perturbazione Poppea, piogge sul Nord Est Maltempo, Siracusa: aggrediti tre volontari della Protezione Civile Condividi l maltempo continuerà anche oggi ad investire la penisola. È allerta gialla in 9 regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Sicilia e Veneto. Si annunciano temporali un po’ ovunque accompagnati da forti raffiche di vento. Previsti grandinate e fulmini. L’ampia perturbazione che arriva dall’ Atlantico chiamata “Poppea” investirà dapprima il nord-ovest e successivamente si estenderà su gran parte delle regioni centrosettentrionali.



La forza di Poppea

Oggi, Ognissanti la tempesta Poppea è alla massima potenza scaricando una notevole quantità di pioggia al Nord e sul Centro Tirrenico. Una pausa sarà concessa martedì. Una breve pausa perché mercoledì 3 novembre è in arrivo una seconda perturbazione accompagnata da aria più fredda dal nord Europa proietterà il nostro Paese verso un deciso peggioramento del tempo, con il rischio di piogge intense e temporali su buona parte del Centro-Nord. Successivamente il peggioramento raggiungerà anche la Campania dove saranno possibili dei veri e propri nubifragi con forti venti soprattutto a ridosso dei litorali.



Calo temperature e neve

La presenza di aria fredda inoltre darà vita a un brusco calo delle temperature, più avvertibile sulle regioni settentrionali, con la possibilità più che concreta di un ritorno di importanti nevicate sul comparto alpino. I fiocchi faranno la prima comparsa sulle Alpi sopra i 1500/1600 metri, poi, da giovedì potrebbero spingersi fin verso i 1000/1200 metri di quota specie sull'alta Lombardia e su tutte le Dolomiti con la neve che potrebbe imbiancare località come Livigno, Madonna di Campiglio, Solda e Cortina d'Ampezzo.



Il Lazio e la Liguria

Allerta nel Lazio fino alle 18, di oggi. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di temporale. Sotto osservazione la zoan meridionale della Liguria. Lo scenario meteo porterà piogge e rovesci sul centro della regione. Dalla notte scorsa è allerta gialla.

