Maltempo, è allerta gialla in sette regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Puglia e Sicilia

Liguria (Foto Ansa)

Allerta gialla per il maltempo oggi i sette regioni d'Italia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Puglia e Sicilia.Al Nord previsto bel tempo con clima molto freddo in mattinata, poi dal pomeriggio peggioramenti al Nordovest con neve in pianura.Al Centro bel tempo con cielo parzialmente nuvoloso, venti freddi e gelate notturne. Al Sud tempo instabile.Il maltempo arriva di notte in Liguria, regione che sarà interessata da una prima fase con piogge, temporali, neve anche in prossimità della costa, calo termico con disagio da freddo e possibile gelicidio, venti forti e mareggiate intense.Arpal ha emanato l'allerta per domani che sarà gialla per temporali sul centro-levante della Liguria dalla mezzanotte fino alle 8 del mattino. Allerta anche per la neve che sarà gialla nel Ponente ligure dalla mezzanotte alle 12 mentre nelle zone interne del Centro sarà prima gialla dalla mezzanotte alle 2 per poi diventare arancione fino alle 8 di domani e tornare gialla fino alle 12.Allerta giallo per neve anche sui comuni costieri. Nelle zone dei bacini padani di ponente e levante l'allerta neve sarà gialla dalle 22 di oggi fino alle 2 di notte, poi arancione fino alle 8 e gialla fino alle 12 di domani.Allerta meteo, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, su tutto il territoriodell'Emilia-Romagna. Diramata da Arpae e dalla Protezione Civile regionale è di colore rosso per quanto riguarda i venti attesi a spirare con forza sulla dorsale appenninica dal Piacentino al Riminese. Colore arancione, invece, per criticità idraulica e vento sulle coste, sulla Romagna, sulle pianure centrali e occidentali e per neve sull'intera fascia collinare regionale."Una profonda area depressionaria - si legge nel documento -apporterà condizioni di tempo perturbato sulla nostra regione per tutta la giornata di lunedì. Precipitazioni moderate diffuse, con nevicate fino alle aree di pianura sul settore occidentale; possibili episodi di pioggia che gela sulle aree collinari del settore centro-occidentale. Venti fino a burrasca forte con ulteriori rinforzi da sud-ovest, sul settore appenninico, venti meridionali da burrasca moderata su settore costiero e pianura centro-orientale. Mare molto mosso fino ad agitato sotto costa".L'aria fredda di origine artica che sta interessando da giorni la parte settentrionale della Penisola e una nuova perturbazione atlantica proveniente dalla Francia determineranno copiose ed estese nevicate a quote autostradali previste su gran parte del nord del Paese, fino alla sera di lunedì 28 dicembre.In particolare, si attendono nevicate lungo i tratti autostradali di Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia, Veneto e Friuli con l'interessamento di circa 1000 km della rete gestita da ASPI.Per far fronte alla situazione meteorologica, Autostrade per l'Italia attiverà la propria macchina operativa, prevedendo l'impiego di circa 800 mezzi e circa 1200 risorse impegnate nelle operazioni antineve.Prima neve sul Gargano con Faeto innevata e l'arrivo del repentino freddo anche in pianura che colpisce le coltivazioni invernali in campo, ma lo sbalzo termico improvviso ha inevitabilmente un impatto anche sull'aumento dei costi di riscaldamento delle produzioni in serra. E' quanto sottolinea Coldiretti Puglia, che segnala il brusco cambiamento climatico in un 2020 che si è classificato fino ad ora come il quinto più caldo dal 1800, con una temperatura di quasi un grado superiore alla media storica (+0,96 gradi) sulla base dei dati Isac Cnr.Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici, dove l'eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che - conclude la Coldiretti - si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che compromettono le coltivazioni nei campi con costi per oltre 3 miliardi di euro in un decennio, tra perdite della produzione agricola e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne.La Protezione civile della Sardegna ha emanato un avviso di condizioni meteo avverse a partire dalle ore 21:00 e sino alle 18:00 didomani.La Sardegna e i mari circostanti saranno interessati da venti di libeccio eponente che arriveranno sino a burrasca. I fenomeni saranno più intensi lungo la fascia occidentale dell'isola. Nel corso della notte il mar di Sardegna andrà progressivamente crescendo, con onde sino a 5 metri da sud-ovest che investiranno la costa occidentale dell'isola. A partire dal pomeriggio il vento inizierà lentamente a calare e a ruotare da ovest e la mareggiata sarà in scadenza.La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo per vento forte o molto forte valido dalle 6 alle 21 di domani.Su tutto il territorio regionale si prevedono, infatti, "venti forti o molto forti sud-occidentali con raffiche e mare agitato o localmente molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.Il maltempo ha causato il cedimento di una porzione del campanile della chiesa del Santissimo Sacramento, a Supersano (Lecce), con il conseguente distacco di alcune parti dei conci di tufo dalla sommità del manufatto. I frammenti caduti al suolo, sulla strada antistante, non hanno causato danni né a persone né a cose, anche perché il crollo è avvenuto nelle prime ore di questa mattina, quando il centro del paese era ancora deserto. Per mettere in sicurezza il campanile sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre la polizia locale ha provveduto a transennare l'area interessata dalla caduta dei frammenti. A causare il distacco dei tufi potrebbe essere stato un fulmine.Tutto il Salento, così come la Puglia intera, in queste ore è interessato da un'ondata di maltempo con forti venti e piogge diffuse che hanno fatto scattare l'allerta Gialla per rischio idrogeologico.Il Centro maree del Comune di Venezia ha previsto per lunedì un picco di marea di 130cm alle 10 e di 110cm alle 21. Verranno attivate le procedure di sollevamento del sistema Mose.