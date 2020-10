Maltempo: allerta meteo, piogge e venti forti al centronord Torna il maltempo sull'Italia. Per la giornata di oggi sono previsti piogge e venti forti, in particolare sulle regioni centrosettentrionali. Decretata l'allerta arancione in Lombardia e Liguria. Quella gialla invece in altre nove regioni: Abruzzo,Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Sardegna,Umbria e Veneto.

Nuova ondata di maltempo con temporali e venti fino a burrasca al Centro-Nord, la protezione civile segnala allerta arancione in Liguria e in Lombardia."Una vasta saccatura atlantica, con contributo di aria più fredda di origine polare, determina - spiega il Dipartimento della Protezione civile - a partire dalla prossima nottata, condizioni di tempo spiccatamente perturbato su gran parte delle regioni settentrionali italiane, in progressiva estensione alle regioni centrali; in particolare i fenomeni risulteranno più rilevanti su Toscana e Sardegna. La fase di maltempo sarà anche accompagnata da un generale e significativo rinforzo dei venti".Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.L'avviso prevede dalle prime ore di oggi, precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna, in graduale estensione a Veneto e Sardegna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Dal mattino, inoltre, si prevedono, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali su Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna, in progressiva estensione a Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, con raffiche più intense sui relativi settori costieri e crinali appenninici. Attese mareggiate lungo le coste esposte.Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata allerta arancione su buona parte della Lombardia e sulla Liguria centrale e di Levante. Valutata inoltre allerta gialla in Umbria, nel Lazio, in Sardegna, sul restante territorio della Liguria e su settori di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Abruzzo.