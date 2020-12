Aperto nella notte il Mose Maltempo: allerta rossa in Alto Adige, arancione in altre 4 regioni Ancora una giornata di maltempo: sotto osservazione i fiumi. Intanto inizia la stima dei danni



Allerta rossa in Alto Adige, arancione in Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Nella notte sono iniziale le procedure per attivare il sistema Mose. È quanto fa sapere il Centro maree del Comune di Venezia. Previsti 130-135 centimetri d’acqua. Una situazione che continuerà per tutta la settimanaNuova fase di allerta arancione per rischio idraulico in Emilia Romagna. Situazione di emergenza i questi giorni. Oltre alle piogge preoccupano le frane. Chiuso per precauzione il Ponte Alto e ponte dell'Uccellino tra Modena e Soliera. La nuova allerta è stata causata dalle piogge persistenti in pianura, che vanno a insistere sulla situazione da poco rientrata sotto i livelli di guardia dopo il maltempo prolungato dei giorni scorsi. Pioggia e vento in montagna che hanno provocato il rapido scioglimento della neve alimentando i corsi d’acqua, infatti, avevano provocato piene su livelli mai raggiunti negli ultimi anni sia per il Secchia che per il Panaro.Riaperta anche se con orario ridotto, nel ferroviario tra Bolzano e ilconfine di Stato. Si lavora per riaprire la tratta Bolzano-Bronzolo dove c’è una frana a circa mezzo chilometri alla stazione di Bolzano in direzione Verona. Tempi di attesa più lunghi per la linea della Val Pusteria che nel tratto compreso fra Brunico e Fortezza non riaprirà prima di lunedì 14 dicembre.Si sorvegliano le piene di fiumi, frane e piene dei corsi minori, con pericolo di mareggiate. la criticità idraulica nella pianura emiliana orientale e sulla costa ferrarese riferita altransito della piena del fiume reno con superamenti localizzati del livello 2 nelle sezioni più a valle. Per quanto riguarda la criticita' costiera le previsioni di altezza d'onda e livello delmare sono sotto la soglia di attenzione, tuttavia, considerati gli impatti dalle precedenti mareggiate, non si escludono locali fenomeni di dissesto, erosioni e inondazioni. Inoltre a causadel maltempo la provincia di Rimini ha chiuso al traffico il ponte della strada provinciale 107, che da Nova Feltria porta Amaiolo. Difficolta' anche in Toscana, soprattutto sulle coste, alleprese da giorni con mareggiate e venti di burrasca.Problemi anche all'interno per una serie di frane. In Umbria le piogge hanno creato difficoltà ad Amelia, Avigliano, Montecastrilli e Acquasparta. Disagi anche nel Lazio,dove una mareggiata di Ostia ha danneggiato la vecchia e la nuova pineta e anche l'idroscalo. In Campania sono ripresi i collegamenti con Capri, resta la preoccupazione per la voragine di Giugliano, dove è anche esondato il lago Patria, che da oltre 72 ore costringe all'isolamento una cinquantina di famiglie nel napoletano.