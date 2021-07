Meteo Maltempo, allerta vento e temporali al Nord A Milano allerta arancione

Torna il maltempo nel Nord Italia. Il meteo oggi sarà perturbato con precipitazioni diffuse e intense già durante la mattina, a prevalente carattere temporalesco, con possibili frequenti grandinate, su Trentino Alto Adige, settori ovest di Veneto e Emilia-Romagna e restanti regioni occidentali. Le piogge saranno in estensione pomeridiana e serale alle rimanenti aree. Miglioramento serale su Emilia-Romagna, Liguria e ovest del Piemonte.In connessione con l'allerta arancione per temporali emanata per oggi il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia segnala la possibilità di venti forti (raffiche di velocità tra i 35 e i 50 km/h) su Milano. Si invitano i cittadini a evitare di frequentare luoghi in prossimità di alberature. Inoltre si invita a prestare attenzione a tutte le strutture e gli oggetti che potrebbero essere spostati dal vento. Tali condizioni meteo sono previste per tutta la giornata, dal mattino fino alle prime ore della notte.Ci saranno rovesci o temporali già dal primo mattino sulla Toscana settentrionale, in estensione da metà giornata al resto della regione e Umbria, con fenomeni anche intensi sul settore Nord dove non si escludono locali grandinate. Molte nubi sulla Sardegna con locali rovesci al mattino sul settore nord e in miglioramento pomeridiano con schiarite sempre maggiori. Nuvolosità irregolare sul resto del Centro con rovesci o temporali nel pomeriggio e in serata su Marche e Lazio centro-settentrionale.Cielo prevalentemente sereno, salvo moderata nuvolosità medio-alta in transito sul settore peninsulare da metà giornata e qualche addensamento più consistente in serata sulla Campania.