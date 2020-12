Vigili del Fuoco: 3mila interventi da inizio emergenza Maltempo, ancora pioggia e vento su gran parte dell'Italia Allerta rossa nella Provincia Autonoma di Bolzano, su gran parte del Veneto, nel Lazio meridionale e sull'Abruzzo occidentale. A Roma preoccupa il livello del Tevere

Pioggia, neve e venti di burrasca su tutta la penisola. Una giornata di maltempo quella dell'Immacolata, a causa di un'intensa perturbazione pilotata da un vortice ciclonico in formazione sul Mar Ligure, che colpisce Triveneto, ma anche Lazio e sulla Campania. Al Nord la neve è prevista copiosa sopra i 6-800 metri, al Centro e in Campania i nubifragi stanno provocando non pochi disagi. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo rossa nella Provincia Autonoma di Bolzano, su gran parte del Veneto, nel Lazio meridionale e sull'Abruzzo occidentale.Precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da gradinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio,Campania, settori centro-occidentali di Abruzzo e Molise, in estensione nella mattinata a Veneto, Friuli Venezia Giulia e Province Autonome di Trento e Bolzano. Sono inoltre attesi venti di burrasca su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania,Sicilia Puglia, Basilicata e Calabria e nevicate al di sopra dei 400-600 metri e temporaneamente anche a quote di pianura, su Piemonte meridionale, entroterra ligure ed Emilia-Romagna occidentale. Neve al di sopra degli 800-1000 metri e temporaneamente anche a quote più basse, su Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia con apporti al suolo abbondanti. La pioggia continuerà a interessare molte regioni almeno fino al weekend quando giungerà un nuovo vortice ciclonicoIl bollettino della Protezione Civile segnale elevata criticità per rischio idraulico sui bacini costieri del Sud e bacino del Liri. Critica la situazione a Roma, dove piove oramai da quattro giorni e le previsioni indicano che il maltempo proseguirà. Nella capitale è stato convocato il Coc, il Centro operativo comunale, per monitorare la situazione. Preoccupa il livello del Tevere: ieri la Protezione Civile ha disposto la chiusura delle banchine per l'innalzamento del fiume. Oggi la sala operativa conferma che "la situazione in miglioramento", ma continua a tenere sotto osservazione il fiume. La pioggia sta provocando disagi anche per la circolazione, con numerose strade chiuse causa caduta alberi sulla carreggiata.E come se non bastasse un nuovo vortice ciclonico tra giovedì e venerdì raggiungerà velocemente la Sardegna per poi spostarsi verso il Sud Italia provocando una nuova ondata di maltempo, soprattutto al Sud. Per trovare un deciso miglioramento del tempo si dovrà aspettare domenica 13 quando l'anticiclone di Santa Lucia comincerà a conquistare l'Italia a partire dalle regioni settentrionali. Inizierà così un periodo più stabile e soleggiato.Sono 3mila gli interventi effettuati in tutta Italia dai vigili del fuoco impegnati a fronteggiare l'emergenza maltempo. Tra le regioni più colpite Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Campania e Sicilia: 445 le persone soccorse. In Veneto sono stati effettuati più di 1.400 interventi, 325 i vigili del fuoco al lavoro tra Belluno, Vicenza Treviso e Venezia, 99 le persone evacuate. In Emilia Romagna oltre 500 interventi: 375 nella sola provincia di Modena, dove le sezioni operative e i mezzi anfibi hanno evacuato 332 persone nelle aree colpite dall'esondazione del Panaro.Sono 160 i vigili del fuoco al lavoro con i rinforzi giunti da Toscana, Piemonte e Lombardia. Trecento interventi in Friuli Venezia Giulia: il picco di acqua alta del fiume Tagliamento non ha creato disagi, solo alcuni allagamenti in provincia di Pordenone dove e' stata evacuata una persona. Per le forti piogge anche in Campania e in Sicilia i vigili del fuoco hanno effettuato altri 350 interventi.