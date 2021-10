Ancora allerta a Catania Maltempo. burrasca forza sette su Stretto di Sicilia. Sull’isola atteso un ciclone tropicale Il picco del “ciclone mediterraneo” o “Medicane” è atteso per domani. Intanto però la sua scia non da tregua alla Sicilia. Si temono nuovi danni e forti disagi soprattutto lungo la costa orientale

Una burrasca da Est forza sette sta battendo lo Stretto di Sicilia. Lo riferisce l'Aeronautica militare. Ci sono isolati temporali con colpi di vento sullo stretto di Sicilia e Tirreno Meridionale Ovest. Le regioni costiere sferzate dal maltempo sono la Sicilia occidentale e la Sardegna orientale. Temporali e colpi di vento forte sono previsti sullo Ionio meridionale, Tirreno centrale ovest, canale di Sardegna. È il bollettino meteo, che sembra più di guerra, che da giorni investe il sud d’Italia, in particolare la Sicilia. Il “ciclone mediterraneo”, o “Medicane”, ha già provocato due morti, mentre una persona risulta ancora dispersa. I danni sono ingenti. Secondo la Coldiretti quest'anno i danni all’agricoltura hanno già superato i due miliardi.Il vortice che si sta creando in mare aperto tra la Sicilia e Malta secondo "l’ultima traiettoria disponibile, anche se speriamo cambi, dice che impatterà sulle coste del sud della Sicilia intorno a venerdì". Lo ha detto a 'La Repubblica' Mario Marcello Miglietta, ricercatore dell’Isac Cnr esperto di cicloni, che aggiunge come "al momento sia un ibrido, con caratteristiche simili a quelli tropicali", ma si sta intensificando e "potrebbe fare danni come Ionas, il medicane che l’anno scorso colpì la Grecia con venti a 180 chilometri orari". Il futuro delle coste siciliane e calabresi dipende da "correnti di alta quota e a quell’insieme di fenomeni che potrebbero cambiarne la traiettoria prevista", una possibilità , aggiunge Antonello Pasini, fisico del clima del Cnr, “remota”. "Fino a pochi giorni fa quella che ha colpito Catania e la Sicilia era una forte depressione stazionaria - spiega - ma non un ciclone tropicale".Tra oggi e venerdì si formerà però probabilmente un medicane, ovvero un ciclone tropicale, a sudest della Sicilia. Purtroppo i modelli ci indicano che questo fenomeno rispetto a dove è ora - per via di venti e correnti - si sta dirigendo verso nordovest e puntando verso Sicilia e Calabria. Questi cicloni- continua Pasini - hanno un cuore caldo e portano raffiche fortissime, nubi cariche di pioggia che si espandono anche a centinaia di chilometri di distanza e venti oltre i 100-120 chilometri orari: domani per la costa sudest della Sicilia sarà una giornata campale, con alluvioni molto pesanti, e si potrebbero creare onde anche di 4 o 5 metri».