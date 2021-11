Maltempo: case e strade allagate in Gallura, salvati in 6. Venti di burrasca sulla Liguria Numerosi interventi dei vigili del fuoco durante la notte, ad Arzachena in quattro tirati fuori dalle auto. Fino a 120 km/h con raffiche di 159 km/h sulle alture di Genova

Sei persone bloccate in casa o nelle auto a causa degli allagamenti per le forti piogge, sono state salvate nella notte in Gallura dai Vigili del fuoco. Una coppia di anziani è stata soccorsa in una villetta a Porto Rotondo, completamente invasa dalle acque di un piccolo fiume esondato. Ad Arzachena 4 persone sono state tirate fuori dalle auto. L'allarme si è protratto per l'intera notte e i Vigili del fuoco hanno dovuto rispondere a una cinquantina di richieste di soccorso per allagamenti piccole frane e smottamenti. Solo in mattinata la situazione si è stabilizzata e i vigili stanno concludendo interventi di messa in sicurezza.







Avviso per venti di burrasca da Nord in Liguria

Un avviso di burrasca forte per venti da Nord, Nord Est su tutta la Liguria è stato emanato da Arpal per oggi e domani, domenica 7 novembre. Per oggi su tutte le zone e per tutta la giornata sono in azione venti da Nord, Nord-Est forti o di burrasca (50- 70 km/h) con rinforzi di burrasca forte allo sbocco delle valli esposte e sui crinali dove le raffiche potranno superare i 100- 120 km/h soprattutto in serata.



Domani, domenica 7 novembre, su tutte le zone venti da Nord,Nord-Est 50-70 km/h con rinforzi di burrasca forte allo sbocco delle valli esposte e sui crinali; attenzione alle raffiche che potranno superare i 100-120 km/h soprattutto nella notte e di primo mattino. Calo dei venti dalle ore centrali più rapido a Levante con rinforzi residui 40-50 km/ la sera tra savonese e genovesato. Da segnalare deboli piogge sparse associate a isolati rovesci di intensità al più moderata.

Infine, dopodomani, lunedì 8 novembre, venti da Nord-Est fino a 40-50 km/h dalle ore centrali con locali rinforzi e raffiche sulle zone esposte e sui capi di Ponente. Isolati rovesci di intensità debole o moderata più probabili sui versanti padani. Da segnalare, finora, che le raffiche più intense si sono registrate al Lago di Giacopiane (Genova) con 159.5 km/h, Fontana Fresca (Sori, Genova) con 110.5, Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia) con 106.9. A Genova raffica a 69.1 km/h al Porto Antico.