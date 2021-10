Arriva l'autunno Maltempo: week end di temporali, poi tempo instabile e pioggia su gran parte dell’Italia Allerta gialla in Sicilia, temporali in Abruzzo e Sardegna. Martedì arriva un vortice ciclonico carico di maltempo

Parafrasando il ritornello di una canzone, l’autunno sta arrivando. In arrivo la prima perturbazione autunnale che tra oggi, ma soprattutto domani farà capolino con temporali in Sicilia, dove è allerta gialla. Domani domenica la perturbazione si farà sentire con piogge sparse, su Val d'Aosta, Piemonte e Lombardia.Temporali anche in Liguria e poi il Friuli Venezia Giulia, piogge ancora sulla Sicilia, nella zone orientali, e possibili precipitazioni anche sulle coste tirreniche come a Roma.La perturbazione porterà con sé venti di scirocco con raffiche superiori a 70 km orari e il fronte si farà sentire sull'Italia nella giornata di lunedì.Ma sarà martedì che l’instabilità passerà il testimone a un vortice ciclonico carico di maltempo e darà il via al cambio di stagione negli armadi.