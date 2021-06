Maltempo Bomba d'acqua su Roma, in salvo 40 bimbi all'asilo. Vie come fiumi. E' polemica Decine di chiamate ai vigili del fuoco di Roma in seguito al temporale che si è abbattuto sulla Capitale. Tra le aree più colpite quella di Roma Nord. Il Campidoglio: evento eccezionale

Condividi

🔴 #Roma #maltempo, operazioni in atto per la forte pioggia sulla capitale. In zona Corso Francia i #vigilidelfuoco hanno aiutato 40 bambini e 6 insegnanti bloccati all’interno dell’asilo allagato [#8giugno 14:30] pic.twitter.com/cd0lcslc4o — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 8, 2021

Caos e disagi nella capitale per un mini nubifragio quasi tropicale, una vera bomba d'acqua, che ha letteralmente messo in ginocchio la parte nord della città. Strade allagate a Ponte Milvio, Prati, Montemario e l'arteria di Corso Francia trasformata in un fiume in piena con automobilisti in panne e cassonetti galleggianti.Un asilo a Ponte Milvio, in via Castelnuovo di Porto, è stato invaso dall'acqua: i piccoli alunni, 40 in tutto, e sei maestre sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco perché erano rimasti bloccati dentro. I bimbi sono stati soccorsi e portati in un albergo vicino, nel frattempo gli insegnanti hanno avvisato i genitori per poterli andare a prendere. Sul posto anche la polizia locale del XV Gruppo.Migliaia le richieste di intervento e tante le operazioni effettuate per la messa in sicurezza delle strade e per l'agevolazione della viabilità anche nel resto della Regione con un disabile bloccato in auto e salvato dai pompieri.La bomba d'acqua su Roma, con strade allagate, negozi e garage invasi dall'acqua, è naturalmente dilagata sul web. C'è chi mette video di Corso Francia trasformata in un corso d'acqua impetuoso, chi immortala cassonetti che scivolano via, chi narra di essere stato costretto a strappare il motorino dall'acqua che lo stava trascinando via. "Uno tsunami", "è straripato il Tevere", "prendete il motoscafo", si legge tra i commenti mentre il più smaliziato e navigato ammette "scene già viste a Roma, amici".Girano anche le foto dell'asilo allagato, 'l'acqua arriva alla gamba del vigile, pensa dove arrivava ad un bambino", e anche di ascensori trasformati in mini cascate. Interviene anche la politica. Tra i primi i contendenti al Campidoglio. Calenda ricorda il post dell'allora consigliera M5s Virginia Raggi che con l'allora sindaco Ignazio Marino ironizzò: "Domani piove, gonfiate i gommoni". "Non farò questo Virginia Raggi, ma occorre capire cosa è successo oggi. Se hai un'idea spiegalo alla cittadinanza", scrive Calenda, leader di Azione e Candidato sindaco di Roma, in un tweet.Anche Roberto Gualtieri interviene: "Se si continua a non tener puliti i tombini, rischiamo di dover farci prestare il Mose da Venezia".E anche Salvini decide di dire la sua sulla bomba d'acqua postando un video dell'ormai super virale Corso Francia: "Poco fa a #Roma in corso Francia, terrificante. Solidarietà ai cittadini della Capitale".La risposta del Campidoglio arriva per voce dell'assessore Linda Meleo. "E' stato un evento eccezionale: in pochi minuti sono caduti ben 80 mm d'acqua soprattutto nell'area di Roma Nord, 3 volte di più rispetto a quanto era stato preventivato", dice Meleo che spiega come "per la pulizia dei tombini e delle caditoie programmiamo regolarmente interventi su tutta la città: negli ultimi 2 anni negli anni abbiamo stanziato 2 milioni di euro, 1 milione di euro l'anno".