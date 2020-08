Meteo Maltempo flagella il Nord, albero cade su una tenda in campeggio: una bambina morta Forti piogge e frane in diverse aree del nord italia. Lanciata una nuova allerta rossa per la Lombardia, arancione in altre cinque regioni. Albero cade su una tenda in campeggio: una bambina morta e una ferita grave a Marina di Massa. Disperso un 38enne nel Varesotto.

E' morta la bambina di 3 anni travolta con i familiari dalla caduta di un pioppo sulla tenda nel campeggio dove trascorreva le vacanze a Marina di Massa. Vani i tentativi di rianimarla sul posto da parte del 118. Trasportata in gravi condizioni in ospedale una sorella di 14 anni (e non 10 come reso noto in precedenza), mentre un'altra ragazza di 19 anni ha riportato lievi contusioni e non è stato necessario il ricovero, I genitori sono rimast iillesi.Secondo quanto appreso sul posto, la caduta dell'albero ha riguardato una famiglia marocchina, residente in Italia, nella zona di Torino, venuta a trascorrere alcuni giorni di vacanza in Toscana. I familiari oltre ad aver affittato un bungalow nel campeggio avrebbero poi installato accanto allo stesso anche l atenda per avere altro spazio dove poter trascorrere la notte. E'qui che le tre sorelle sono state colpite dall'albero. La bimba più piccola è rimasta gravemente ferita ed è morta nonostante i tentativi di rianimazione, manovre durante le quali il medico ha constatato il decesso. La sorella di 14 anni è in prognosi riservata in ospedale. I genitori e la terza figlia, la più grande, hanno raggiunto l'ospedale di Massa e vengono assistiti dal personale sanitario. L'incidente è avvenuto verso le 7 nel camping Verde Mare, in via del Cacciatore. I vigili del fuoco proseguono le operazioni per mettere in sicurezza l'area. La pianta caduta sulla tenda è un pioppo alto quattro metri e mezzo.Un uomo travolto da un torrente in piena nel Varesotto, un altro affogato nel mare in tempesta, un diciassettenne ferito dall'ondina di un tetto staccata da una tromba d'aria a Genova, persone bloccate in una chiesa allagata sulle sponde del lago d'Orta, i pazienti di una casa di riposo di Milano trasferiti perché nella notte, a causa del vento e della pioggia, si è scoperchiato il tetto, i passeggeri di un treno bloccato sulla linea del Brennero evacuati in Trentino: sono solo alcuni dei danni causati dalle continue ondate di maltempo che da ieri hanno colpito tutte le regioni del Nord e che non accennano a fermarsi.Alle 8 di questa mattina sono 15 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del comando di Prato per la tromba d'aria che ha interessato la città toscana nella notte. Tre le squadre impegnate. Rami pericolanti e danni da allagamento le richieste più frequenti, oltre a un ascensore rimasto fermo per un blackout e un principio di incendio di un impianto elettrico.Alle 8.10 una squadra di vigili del fuoco, con personale specializzato nel soccorso acquatico, è intervenuta per il salvataggio di una donna finita nel torrente Ombrone, all'altezza del ponte delle Cicogne, nel viale Unione europea. La donna, caduta nel tentativo di recuperare il proprio cane, è stata recuperata, insieme all'animale, dalla squadra di soccorso.L'allerta infatti rimane alta per pioggia, grandine e frane nel giorno del controesodo in cui si sono registrate code e rallentamenti per chi rientrava dalle vacanze.Nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento stanno interessando da stamani la zona pedemontana della provincia di Torino. Fra i centri abitati coinvolti ci sono Piossasco e Cumiana, verso il Pinerolese. Sul capoluogo si è abbattuto un temporale. Al Sestriere, in montagna, a circa 2.400 mt è caduta la neve.