Pericolo dissesti Maltempo: in arrivo una perturbazione. Forti temporali in Valtellina L’anticiclone africano sta lasciando le regioni del nord d’Italia dove sono previsti temporali, grandinate e colpi di vento. Allerta in Valtellina



Le zone più colpite sono quelle di Morbegno e Valchiavenna. Da questa mattina sulla Valtellina piove senza sosta.Una condizione che si intensificherà nel corso del pomeriggio. I temporali hanno colpito le zone della regione già flagellate dall’altra ondata di maltempo.Oltre al pericolo dissesti si guarda con attenzione ad alcuni torrenti in piena.Crollo delle temperature in tutta la regione.Allerta gialla della Protezione civile in Friuli Venezia Giulia. Durerà dalla mezzanotte di oggi a domani mattina. Anche qui come in Valtellina il rischio è il dissesto idrogeologico.Previsti già da questo pomeriggio temporali e piogge intense.Temporali e grandinate sono previste anche sulle pianure del Triveneto. Il maltempo arriverà anche sull’appennino centrale soprattutto in Umbria. La prossima settimana porterà 2 cambiamenti repentini. Prima un fronte temporalesco colpirà principalmente il Nord Italia, il secondo è una nuova ondata di caldo africano che da venerdì 21 tornerà a far bollire tutta l'Italia.