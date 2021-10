Maltempo nel Catanese: auto travolte dal fango a Scordia, trovati i dispersi

Immagine di repertorio

A Scordia, il paese del Catanese particolarmente colpito dal maltempo che si è abbattuto sulla Sicilia orientale, è stata ritrovata la coppia di anziani inizialmente data per dispersa.La coppia è stata trovata, in discrete condizioni di salute, dopo che era stata travolta dall'acqua appena scesa dalla propria auto.Prima è stato rintracciato il marito e poi la moglie. I due sono stati condotti con un'ambulanza in ospedale per controlli medici. Lo hanno reso noto i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania che erano intervenuti sul posto anche con il nucleo sommozzatori.Inizialmente i Vigili del Fuoco, che hanno soccorso diversi automobilisti bloccati da una piena di acqua e fango, avevano raccolto la testimonianza di uno di loro il quale aveva riferito che una coppia di anziani a bordo di una Ford Fiesta sarebbe scesa dall'auto e sarebbe stata travolta dalla furia dell'acqua. Immediatamente partite le ricerche dei due anziani.Il maltempo colpisce duramente la Sicilia, soprattutto sul versante orientale, con danni e allagamenti nel Catanese. Danneggiato il ponte San Giuliano che attraversa il fiume dell'Alcantara, a Randazzo. A Catania alcuni alberi sono finiti per strada, soprattutto in viale della Concordia. Disagi anche sull'autostrada A19 Palermo-Catania, nei pressi di Motta Sant'Anastasia, e sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza di Salemi.Per domani lunedì 25 ottobre, a causa del maltempo che sta colpendo la Sicilia orientale, è stata disposta la chiusura delle scuole a Catania, Siracusa, Messina. Ieri il sindaco di Taormina aveva disposto la chiusura degli istituti scolastici per la giornata di lunedì.