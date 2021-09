Meteo: neve sulle montagne del Piemonte, maltempo soprattutto al Nord Allerta arancione oggi per il maltempo in Lombardia e Toscana.Gialla invece in Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Umbria e Veneto.

Nel penultimo giorno di un'estate caratterizzata dalla siccità, prima neve sulle montagne del Piemonte: la perturbazione della scorsa notte ha imbiancato i versanti sopra i 2.700 metri, soprattutto nelle vallate torinesi. Forti temporali su colline e pianure, in particolare nel Canavese e Valli di Lanzo, in provincia di Torino, nel Biellese, nel Novarese e Verbano-Cusio-Ossola, dove era in vigore l'allerta gialla per maltempo emessa da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). In tre ore 69 millimetri di pioggia a Salussola (BIella), 42 a Masserano(Biella), oltre 30 nel centro di Torino. Nel pomeriggio ancora precipitazioni sul Piemonte meridionale e orientale, vento di tramontana sulle zone appenniniche e favonio nelle vallate alpine. Tra lunedì e martedì nuova perturbazione atlantica.Ancora maltempo soprattutto al Nord con rovesci e temporali che dovrebbero però attenuarsi nel corso della giornata. Nuvole ma poche piogge invece nel Centro-Sud. Secondo le previsioni dell'Aeronautica un sistema nuvoloso proveniente dal Mediterraneo occidentale tende ad interessare le regioni centro settentrionali. Molte nubi sulla Liguria con rovesci e temporali anche intensi sul settore di levante in graduale miglioramento nel corso del pomeriggio. Parzialmente nuvoloso sull'Emilia-Romagna con nubi in progressivo aumento nel corso della mattinata associata a rovesci e temporali in miglioramento serale ad iniziare da ovest.