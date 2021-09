La maestra sospesa per dieci mesi Maltrattava bambini in una classe dell’infanzia, sospesa maestra nel Siracusano La denuncia dopo il racconto di alcune mamme perché i bimbi avevano un comportamento “strano”

Condividi

Frasi denigratorie, violenze fisiche e e verbali nei confronti dei bambini che secondo l'accusa venivano rincorsi e insultati quando sporcavano il pannolino. Sono le fredde scene che avvenivano ogni giorno in un asilo nido nel Siracusano. A compierle un’insegnante.Per questo i carabinieri di Augusta, in provincia di Siracusa hanno emesso una ordinanza applicativa della misura cautelare della sospensione dall'esercizio della professoressa per dieci mesi.Una storia denunciata da alcune mamme che avevano notano comportamenti “strani” nei loro figli. Le immagini e le intercettazioni hanno raccontato quello che accadeva a porte chiuse nella classe.