2021/10/26 13:22

In corso le indagini Mamma uccide le due figlie in una casa-accoglienza a Verona La donna si è allontanata dalla struttura, ed è attualmente ricercata. Non si conoscono le ragioni del duplice delitto

Una donna di nazionalità cingalese ha ucciso stamane le due figlie, di 11 e 3 anni, che con lei erano ospiti di una casa accoglienza a Verona. Lo apprende l'Ansa da fonti qualificate. Non si conoscono le ragioni del duplice delitto.



La madre delle due piccole si è allontanata dalla struttura, ed è attualmente ricercata. I corpi delle bambine sono state scoperti stamane da un'altra ospite delle casa, la comunità educativa "Mamma Bambino", che poi ha dato l'allarme.



La donna cingalese e le due figlie si trovavano nella comunità in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. La struttura, gestita dal Comune di Verona, si trova nel quartiere di Porto San Pancrazio. Delle indagini si sta occupando la squadra mobile della Questura di Verona.

