Appuntamenti anche a Milano e Napoli Manifestazioni no Green pass in 60 piazze. A Trieste sfilano migliaia di persone Slogan e cartelli che invocano "libertà" di scelta rispetto alla certificazione verde e "No dittature sanitarie"

Un corteo affollatissimo ha percorso questa mattina le vie del centro di Trieste per manifestare contro green pass e vaccino, scandendo slogan ed esponendo striscioni e cartelli e chiedendo a gran voce "libertà" di scelta rispetto alla certificazione verde e "No dittature sanitarie"."Non passeranno, il green pass non passerà", ha urlato al megafono chi guidava il corteo con alcune dure critiche anche contro il governo Draghi e contro il ministro della Salute Roberto Speranza sulla decisione introdurre l’obbligo di Green pass sul lavoro, sia nel settore pubblico, sia nelle aziende private, a partire dal 15 ottobre. Volantinaggio anche da parte del Movimento 3V e "solidarietà a Ugo Rossi", protagonista nei giorni scorsi, di una colluttazione con i carabinieri.La manifestazione di oggi è una delle più partecipate degli ultimi anni. Secondo gli organizzatori il corteo sarebbe composto da 20mila persone, la Questura parla invece di circa 8 mila persone. Quando il corteo è passato davanti alla sede regionale della Rai, i manifestanti si sono fermati e hanno urlato contro la stampa e i giornalisti in generale.Sono una sessantina le manifestazioni convocate dai no-Green Pass, "Pacifiche, spontanee e apartitiche", e pubblicizzate sulla loro pagina Facebook. Oltre a quelle in corso questa mattina a Trieste, ci sono appuntamenti annunciati per il pomeriggio, tra le 17.30 e le 18. In grandi città, come Milano e Napoli, e in comuni più piccoli, come Bassano del Grappa e Francavilla al mare.