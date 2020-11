Nella bozza della legge di bilancio 248 articoli Manovra, Conte incontra i capidelegazione e il ministro Gualtieri L'incontro per definire la legge di bilancio che dovrebbe essere inviata a inizio settimana alle Camere

Nuova riunione del presidente del Consiglio,Giuseppe Conte, con i capi delegazione di maggioranza e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri per definire la manovra economica, che dovrebbe essere inviata a inizio settimana alle Camere. L'incontro è in corso. Domani l'appuntamento con i sindacati. "Noi di Cgil, Cisl e Uil domani abbiamo un incontro con il governo sulla legge di Bilancio, le nostre proposte le abbiamo già avanzate e stiamo rivendicando di diritto di essere coinvolti nella progettazione della definizione delle priorità", afferma il segretario della Cgil, Landini.Sale a 248 articoli la bozza della legge di Bilancio che il governo dovrebbe presentare alle Camere. Entrano in manovra, come annunciato dal ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, sgravi al 100% per l'assunzione delle donne. Al momento si registrano quindi 5 norme in più della prima versione ma, secondo quanto si apprende, alcune misure sarebbero state eliminate e sostituite con altre. I rimborsi in arrivo per chi paga con carte e bancomat previsti dal piano per il cashback saranno esentasse.Nella norma in cui limita anche la lotteria degli scontrini ai soli pagamenti elettronici, si precisa che "i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito" e "non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale". Il nuovo meccanismo, parte del più generale Piano Italia Cashless, dovrebbe applicarsi dai pagamenti tracciabili del mese di dicembre: secondo quanto indicato nella bozza del decreto attuativo, i primi rimborsi - fino a 150 euro sulle spese di Natale - dovrebbero arrivare nel mese di febbraio e poi a cadenza semestrale. Previsti anche due 'superpremi' l'anno da 1.500 euro ciascuno ai primi 100mila che utilizzano più volte la moneta elettronica.