"Chiederemo uno scostamento di bilancio per ulteriori misure" Manovra, Gualtieri: "Sono fiducioso, il Parlamento la migliorerà" A proposito del Recovery Fund il ministro dell'Economia ha definito la posizione di Polonia e Ungheria "sbagliatissima" e ma ha sottolineato che "questi due paesi non potranno bloccare a lungo questo negoziato"

"Sono fiducioso che la manovra di bilancio passerà e che Camera e Senato miglioreranno il testo con il loro contributo". Lo ha detto il ministro dell'Economia,Roberto Gualtieri in una intervista a Unomattina spiegando che "tutte le proposte di buonsenso saranno valutate con grande attenzione". Gualtieri sottolinea che c'è un partito di opposizione, Forza Italia, che "sembra esprimere un maggior senso di responsabilità", è un atteggiamento che "merita apprezzamento". "Dialogheremo - ha detto - con tutte le forze in Parlamento che vogliono aiutarci a migliorare la manovra invece di fare propaganda. Adesso gli italiani si aspettano risposte concrete"."Il rallentamento dell'attività nel quarto trimestre e a inizio 2021 a causa della seconda ondata del contagio rende necessarie ulteriori misure che arriveranno con uno scostamento di bilancio che sarà richiesto al Parlamento". E a proposito del confronto con i sindacati ha precisato: "E' avviato un dialogo con le parti sociali, ognuno fa il suo mestiere. I sindacati chiedono sempre di più, di più, di più e il governo deve naturalmente guardare ad un equilibrio più generale". L'esecutivo proseguirà "con grande impegno il dialogo che ci deve essere con l'opposizione in parlamento e soprattutto con quelle forze che si dichiarano disponibili ad assumere un atteggiamento responsabile ma anche con le parti sociali come sempre questo governo ha fatto e continuerò a fare".Le imprese che assumeranno donne e giovani a tempo indeterminato potranno avere una decontribuzione totale, ha spiegato il ministro. "Abbiamo in questi mesi difeso l'occupazione anche con il divieto licenziamento e con la cassa integrazione per tutti. Senza queste misure avremmo perso milioni di posti di lavoro. Adesso c'è il tema di recuperare l'occupazione che si è comunque persa sia quello di aumentare l'occupazione e ridurre il divario che l'Italia ha con gli altri Paesi sull'occupazione di donne e giovani".La posizione di Polonia è Ungheria è "sbagliatissima" ha commentato poi Gualtieri a proposito del 'no' dei due Paesi al pacchetto europeo sul Recovery Fund. Il ministro ha sottolineato di ritenere che "questi due paesi non potranno bloccare a lungo questo negoziato. Giovedì" c'è una "riunione dei capi di Stato e di governo - ha detto Gualtieri - vedremo.La seconda ondata dell'epidemia "è stata più dura di quanto ci si aspettasse" e ha reso necessarie misure che comportano un sacrificio economico per i quali il governo ha introdotto misure compensative ma ora "si vede una luce in fondo al tunnel" ha detto il ministro parlando delle notizie sui vaccini allo studio."Non c'e' dubbio che la situazione di rallentamento inevitabile dell'economia in quest'ultimo quadrimestre e un inizio d'anno che ancora risentira' della seconda ondata, rendera' necessario potenziare ulteriormente gli interventi ed e' quello che faremo con delle risorse aggiuntive per l'utilizzo delle quali chiederemo lo scostamento" di bilancio. Lo ha affermato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri a UnoMattina. "Noi ci aspettavamo una seconda ondata e avevamo risorse per gli interventi, ma con questa seconda ondata un po' piu' forte e piu' lunga delle aspettative - ha spiegato - occorre rafforzare gli interventi. Nella manovra c'e' gia' molto: e' unamanovra che rafforza gli investimenti pubblici, sostiene gli investimenti privati in maniera senza precedenti, con il potenziamento del programma 4.0, che sostiene soprattutto il lavoro e l'occupazione, a partire dai giovani dalle donne, dal Mezzogiorno, che sostiene la sanita', la scuola, al ricerca".