Il vice segretario del Partito democratico Manovra. Orlando: valuteremo con grande attenzione proposte di Forza Italia

Il vicesegretario Pd Andrea Orlando

Condividi

"Valuteremo con grande attenzione le proposte avanzate oggi da Forza Italia".Lo afferma il vicesegretario del Pd Andrea Orlando."Intanto, salutiamo positivamente l'affermazione di un principio presente nelle parole di Berlusconi di oggi: il primo diritto da affermare e difendere è quello alla salute. In nome di questo va sviluppato, come noi abbiamo sempre auspicato, in Parlamento un dialogo costruttivo tra tutte le forze politiche ponendo fine a polemiche sterili ed inconcludenti".