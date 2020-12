Prevedeva aliquota progressiva minima dello 0,2% sui grandi patrimoni Manovra economica, ritirato emendamento per patrimoniale Sull'emendamento, che in un primo momento era stato dichiarato inammissibile per copertura e poi riammesso all'esame dopo il ricorso dei firmatari, relatori e governo avevano espresso parere contrario

Condividi

Dopo aver ricevuto il parere negativo di governo e relatori sull'emendamento alla manovra in commissione Bilancio della Camera, è stato ritirato il testo della proposta di modifica di Nicola Fratoianni (Leu) e Matteo Orfini (Pd) e altri che chiedeva, con un articolo aggiuntivo, di istituire una patrimoniale. Leu ha ritirato anche l'emendamento che introduceva un contributo di solidarietà a carico delle grandi ricchezze. La proposta di modifica chiedeva l'abolizione dell'Imu e dell'imposta di bollo sui conti correnti e di deposito titoli, per sostituirle con un'aliquota progressiva minima dello 0,2% sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500 mila euro e fino a 1 milione di euro per arrivare al 2% oltre i 50 milioni di euro.Per il 2021, invece, si prevedeva un'aliquota del 3% per i patrimoni superiori al miliardo di euro. L'emendamento prevede inoltre, per i patrimoni all'estero "suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia", multe che vanno dal 3% al 15% dell'importo non dichiarato