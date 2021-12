Quasi tutta l'Europa centrale e orientale in rosso scuro Covid, nuova mappa Ecdc: aumentano i contagi in Italia La fotografia del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie: quasi tutto il Nord-Est della Penisola è in rosso scuro

Cala il numero delle regioni italiane in giallo, colore che indica un rischio medio per quanto riguarda la diffusione del Covid-19, nella mappa della situazione epidemiologica dell'Ecdc, aggiornata ogni settimana e che serve anche come riferimento per le restrizioni di viaggio.Nella nuova mappa del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie risultano in rosso ormai gran parte dell'Europa, escluse Spagna e Italia dove resistono poche regioni in arancione.In Italia passa al rosso scuso anche il Veneto (insieme a Valle d'Aosta, Friuli-Venezia-Giulia e la provincia di Bolzano). Cinque regioni italiane (Umbria, Puglia, Molise, Sicilia e Sardegna) sono ancora gialle.L'Italia resta ancora lo Stato dell'Ue e del See nelle condizioni relativamente migliori, o meno peggiori.In Europa, il giallo e il rosso coprono ampie regioni della Spagna, della Romania e della Bulgaria. Francia settentrionale, Germania settentrionale, Svezia e Finlandia sono in rosso, il resto del continente è rosso scuro.