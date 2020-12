Lo riferisce il quotidiano argentino 'La Nacion' Maradona, gli investigatori vogliono una commissione medica

Al termine degli esami tossicologici sul sangue e le urine di Diego Armando Maradona e della documentazione conservata dal neurochirurgo Leopoldo Luque e dalla psichiatra Agustina Cosachov, la squadra speciale di procuratori che indaga sulle circostanze della morte del campione argentino è intenzionata a convocare una commissione medica per valutare e verificare se la stella del calcio mondiale ha ricevuto tutte le cure adeguate inerenti al suo stato di salute. Lo riferisce il quotidiano argentino 'La Nacion'."Il passo logico, dopo aver conosciuto i risultati degli studi tossicologici e aver raccolto tutte le prove, come le cartelle cliniche, sarebbe quello di convocare una commissione medica per analizzare la situazione e determinare se Maradona ha ricevuto cure sanitarie adeguate", ha spiegato uno dei portavoce consultati dal quotidiano argentino.Nove giorni prima della morte di Maradona, la psichiatra Cosachov aveva prescritto una serie di farmaci che vengono solitamente utilizzati in pazienti con dipendenza da alcol, con sintomi depressivi e ansia. Ieri sono iniziati gli studi tossicologici attraverso i quali si cercheranno di determinare se Maradona avesse assunto alcol, droghe o altre sostanze nelle ore precedenti la sua morte, e gli studi istopatologici, che sono quelli che analizzano microscopicamente organi e tessuti.