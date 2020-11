Argentina Maradona operato al cervello, intervento riuscito Il Pibe de Oro sottoposto a intervento a La Plata per un edema subdurale

Operazione riuscita per Diego Armando Maradona, sottoposto in Argentina ad un intervento per la rimozione di un ematoma subdurale. Il quotidiano Clarin riporta che tutto è andato bene, anche se i medici sottolineano che al Pibe de Oro serviranno ancora diversi giorni di ricovero per completare il decorso. L'intervento è stato realizzato presso la Clinica Olivos a La Plata.Secondo la televisione argentina TyC Sports, l'operazione per la rimozione di un coagulo dal cervello si è svolta "in condizioni migliori rispetto a quelle preventivate. E' durata un'ora e mezza". Ora l'ex campione di Barcellona e Napoli "si prepara alla convalescenza presso la Clinica Olivos". Anche l'ex compagna di Maradona, Veronica Ojeda, ha confermato la buona riuscita dell'operazione, lasciando la clinica."Siamo riusciti a rimuovere il coagulo di sangue. Diego ha affrontato bene l'operazione", ha detto il dottor Leopoldo Luque presso la sua clinica privata di Buenos Aires. "È sotto controllo. C'è un po' di drenaggio. Rimarrà sotto osservazione", ha aggiunto Luque.Diego Armando Maradona, 60 anni, lunedì era stato ricoverato in un ospedale di La Plata - dove è l'allenatore del Gimnasia - dopo essere caduto: dai controlli era emerso un ematoma subdurale.Nel 1986 vinse i Mondiali con l'Argentina ed è considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. Era apparso in pubblico l'ultima volta la settimana scorsa, proprio in occasione del suo sessantesimo compleanno. Decine di fan si sono radunati davanti alla clinica, sventolando bandiere e cartelli con messaggi di sostegno per il Pibe de Oro.