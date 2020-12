24 ore di diretta Maratona Radiofonica per Antonio Megalizzi e vittime dell'attentato di Strasburgo "Non fermiamo questa voce"

le emittenti del circuito RadUni, l'Associazione degli Operatori e dei Media Universitari Italiani, trasmetteranno a reti unificate i lavori firmati dal Socio e redattore di Europhonica Antonio Megalizzi, vittima dell’attentato avvenuto a Strasburgo nel 2018. L’intento della maratona “Non Fermiamo Questa Voce” è quello di mantenere vivido il ricordo, le passioni e i pensieri di Antonio, in collaborazione con Europhonica e Fondazione Antonio Megalizzi.La maratona andrà in onda dalle 00.00 alle 23.59 di venerdì 11 dicembre, per un totale di 24 ore. All'interno di essa saranno presenti: contenuti audio, interviste e approfondimenti realizzati da Antonio Megalizzi e Bartosz Orent-Niedzielski; la lettura del racconto scritto da Antonio intitolato "Cielo d'Acciaio" reso in audio dai colleghi; un contributo di dibattito e confronto edito dai Soci RadUni riguardante la libertà d'espressione; interventi provenienti dai circuiti internazionali delle radio universitarie; una puntata del format Europhonica dedicata all'occasione; contributi dall'associazione Maison Bartek, dalle associazioni delle vittime di Strasburgo e dalle radio universitarie locali francesi.Saranno inoltre presenti testimonianze di importanti personalità appartenenti al mondo della politica e del giornalismo come: David Maria Sassoli attuale Presidente del Parlamento Europeo; Antonio Tajani Presidente del Parlamento Europeo dal 2017 al 2019; Massimo Gaudina Capo della Rappresentanza della Commissione Europea con sede a Milano; Silvia Costa europarlamentare dal 2009 al 2019; Giuseppe Giulietti giornalista e Presidente della FNSI; Maurizio Molinari Responsabile dell'Ufficio a Milano del Parlamento europeo e capo ufficio stampa Parlamento Europeo in Italia; Paolo Borrometi giornalista e autore del libro "Il Sogno di Antonio"; Marino Sinibaldi Direttore di Rai Radio3 e molti altri che hanno voluto prestare la voce nel ricordo dei nostri colleghi.La maratona è anche occasione per promuovere il premio di laurea dedicato dalle Radio Universitarie alla memoria di Antonio Megalizzi e Bartosz Orent-Niedzielski, aperto a tutti gli studenti europei, promosso da RadUni e tradotto in 27 lingue grazie all'Audio Capacity Service del Parlamento europeo.La data scelta per far risuonare la voce di Antonio e Bartek all'interno delle radio universitarie coincide con l’anniversario dell’attentato. Il nostro pensiero è rivolto a tutte le persone che persero la vita nello stesso giorno e ai nostri amici e colleghi che con noi condividono un ideale di Europa pacifica e solidale.Comunicato stampa