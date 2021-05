I documenti pubblicati su Amministrazione trasparente Mario Draghi rinuncia allo stipendio da premier. "Non percepisce alcun compenso" Mario Draghi ha rinunciato al suo emolumento già in data 5 maggio

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha rinunciato al suo emolumento già in data 5 maggio. Lo riporta un documento pubblicato sul sito del governo in cui si legge: "Non percepisce alcun compenso di qualsiasi natura connesso alla assunzione della carica".La nota fa parte dei documenti pubblicati e richiesti dalle norme sull’Amministrazione trasparente. Si tratta di un compenso di 80 mila euro netti, la stessa cifra percepita dal suo predecessore Giuseppe Conte il quale se l'era ridotto del 20%.La notizia ha suscitato ilarità e apprezzamenti. "Indennità? È diventato grillino... magari, a differenza mia qualche soldo l'avrà messo da parte. Perché noi li restituiamo da quando siamo in politica, però è un bell’esempio", ha dichiarato il senatore del M5S, Danilo Toninelli, intercettato all'esterno di Palazzo Madama. "Penso che la politica, prima delle buone azioni, debba dare il buon esempio - aggiunge -. E questo è un buon esempio, di cui il sottoscritto e tutti gli italiani devono ringraziare questo presidente del Consiglio. Non era tutto scontato e tutto dovuto"."È un segnale positivo e di disponibilità la rinuncia di Draghi allo stipendio. Berlusconi rinunciò a tante cose quando era presidente del Consiglio", ha dichiarato il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani.