I siti e i temi online, rassegna stampa internazionale di Rainews24

Sono tempi difficili, per chi governa. In democrazie liberali come in sistemi un po' meno aperti: in Russia, vince le legislative il partito di Putin, ma con meno consensi, meno seggi, e metà degli elettori che non crede valga la pena andare a votare. In Canada, Trudeau vince ma non convince: dovrà formare un governo di minoranza. In Europa, due elezioni all'orizzonte: in Francia e, domenica prossima, in GermaniaMutti, è finitaLe elezioni di domenica segneranno la fine di 16 anni al potere per Angela Merkel. Ritratto di un paese cantiereLa cancelliera gode ancora di un'incredibile popolarità. Ma, non essendo riuscita con o le riforme necessarie a modernizzare il suo Paese, la sua eredità politica resta contraddittoria. Scrive Christophe Boudoiseau: certo, lascerà un grande vuoto. I tedeschi non sembrano averlo ancora capito. Nemmeno lei. "È solo dopo che ti rendi conto di cosa ti stai perdendo", ha detto filosoficamente alla sua ultima conferenza stampa estiva. Per un'intera generazione di tedeschi, Angela Merkel è eterna. I più piccoli sono cresciuti con questa cancelliera come gli inglesi con la loro regina. "Mutti" ha conosciuto quattro presidenti americani, quattro francesi, cinque primi ministri britannici e persino due presidenti cinesi. Solo Vladimir Putin, in Russia, e Recep Tayyip Erdogan, in Turchia, sopravviveranno al suo regno. La Merkel incarna ciò a cui i tedeschi hanno sempre aspirato dalla fine della guerra: la stabilità. La sua pazienza e la sua ricerca del compromesso suscitano grande rispetto, anche tra i suoi avversari. Anche i giovani riconoscono il suo talento di negoziatrice. Sempre vestita nella sua uniforme (giacca abbottonata colorata su pantaloni neri), è l'antitesi della cultura hippie e allo stesso tempo del mondo del lusso e del denaro. Prima cancelliera tedesca e modello per un'intera generazione di donne, ha sempre mostrato un misto di pragmatismo e relativo disinteresse per la questione femminile. La sua longevità è anche la cifra dei suoi limiti politici, il suo approccio alla governance - evitando il cambiamento, reagendo alle crisi solo dopo che sono esplose, mostrando tuttavia una solidità infallibile, la costanza nel risparmiare i grandi gruppi industriali, inquinatori e non. Ma non è detto che questa formula funzioni ancora: i limiti sono già evidenti. La Germania non è mai stata così ricca e nessun grande paese industriale ha registrato un tasso di crescita così alto. Und doch, e tuttavia, il paese è in ritardo su tutti i temi importanti: tecnologia digitale, clima, trasporti pubblici, transizione energetica.Laschet sta già parlando di secondo postoil candidato cancelliere dell'Unione cerca un ruolo anche nell'eventualità probabile che non raccolga il maggior numero di consensi nel Paese.L'autoridimensionamento dell'UnioneNessun leader dell'Unione dai tempi di Konrad Adenauer è stato così debole da ammettere la sua sconfitta ancor prima delle elezioni. Eppure, avverte Stefan Aust, domenica sera i sondaggisti potrebbero andare incontro a qualche sorpresaScholz si difende in commissione FinanzeAlle 9.41, i parlamentari che non hanno la tessera SPD pensavano ancora di avere il vantaggio tattico dalla loro parte. Era "estremamente spiacevole" se il ministro delle finanze Olaf Scholz era disponibile per i membri del Bundestag solo tramite collegamento video, ha detto il deputato di AfD Kay Gottschalk. Si riferiva alla notizia della mattina che il candidato cancelliere della SPD non sarebbe comparsi di persona davanti alla commissione delle finanze, ieri, per rispondere alle domande sulle indagini sul riciclaggio di denaro e sulla perquisizione del suo ministero, per impegni di campagna elettorale. I politici della FDP e della CDU hanno parlato di mancanza di rispetto. Ma non avevano fatto i conti con la mossa di Scholz.Era chiaro in anticipo che Scholz non si sarebbe consegnato. In realtà, le sue risposte non interessavano. La SPD parlava di uno "spauracchio" organizzato sei giorni prima delle elezioni federali su iniziativa dell'FDP, dei Verdi e della Linke nella Commissione Finanze del Bundestag. E a ragione ragione. Fin dall'inizio, non si trattava di acquisire nuove informazioni sui problemi di riciclaggio di denaro in Germania e sulle possibili omissioni del ministro federale delle finanze. Si trattava solo di alcune foto sfavorevoli del candidato cancelliere della SPD e di qualche titolo. Ma quando si tratta di riciclaggio, nessun partito ha conquistato gloria negli ultimi anni. Quando ai parlamentari della CDU e dell'FDP è stato chiesto a margine della riunione della Commissione finanze cosa avrebbero fatto meglio di Olaf Scholz, le risposte sono state molto scarse: gestione dati migliore, più dipendenti e una selezione più intelligente delle segnalazioni di transazioni sospette. È stato rivelatore. Questo è esattamente ciò che promette Scholz.Laschet attacca Scholz con decisioneIl ministro delle Finanze, dice, ha fallito nella lotta al riciclaggio di denaro sporco. Dalla SPD replicano: accuse vergognose, strumentali, scandaloseUn fallimento della CDU e dell'opposizioneIl riciclaggio di denaro è un problema enorme in Germania. Tuttavia, non è colpa del ministro delle finanze SPD Olaf Scholz, motivo per cui era assurdo che l'opposizione lo avesse convocato in commissione finanze ieri come se fosse il principale evasore fiscale e riciclatore di denaro della Germania. Il "raid" al ministero delle Finanze era uno schifoso stratagemma elettorale della Cdu e la tentazione era troppo grande per Verdi, Sinistra e Liberali di ottenere in qualche modo punti in campagna elettorale. Questo punto debole della cultura parlamentare ha un solo aspetto positivo: la questione del riciclaggio di denaro riceve attenzione nazionale. Secondo uno studio del Ministero delle finanze, ogni anno in Germania vengono riciclati circa 100 miliardi di euro di fondi criminali. Gran parte va nel settore immobiliare, nell'antiquariato e nelle opere d'arte, nonché in aziende come i ristoranti. In passato ci sono state diverse iniziative legislative per frenare il riciclaggio di denaro. Ma hanno aggiunto caos al caos. L'allora ministro delle finanze della CDU, Wolfgang Schäuble, ebbe la fatale idea di esternalizzare l'Unità di informazione finanziaria (FIU) dagli uffici investigativi penali e di unirla alle Dogane. Da allora non ha funzionato quasi nulla.Macron, candidato precoce o tardivo?Quando entrerà in campagna elettorale il capo dello stato? Il più tardi possibile, rispondono dal suo entourage. Una scelta molto dibattuta nella maggioranza, dove molti osservano che il presidente stia subendo i temi del confronto pubblicoIl capo dello stato chiede perdono agli harkisDesideroso di riconciliare i ricordi a 60 anni dalla fine della guerra d'Algeria, Emmanuel Macron ha annunciato ieri un progetto di legge di riconoscimento e riparazione per gli harkis, gli algerini che combatterono dalla parte dei francesi. Una nuova tappa della strategia della memoria nazionale portata avanti dal presidente, che il 18 marzo sarà alla commemorazione degli accordi di Evian, a meno di un mese da primo turno delle presidenzialiIn campagna, Macron moltiplica le promesseA sette mesi dalle presidenziali, il capo dello stato annuncia una spesa dopo l'altra. L'opposizione denuncia preoccupata le conseguenze sui conti pubblici.Martedì 14 settembre, 500 milioni al ministero dell'Interno per il programma sicurezza, mercoledì 100 euro in meno in bolletta per le famiglie più bisognose, giovedì un piano da 200 milioni di euro… entrato in pre campagna, il capo dello stato estrae il libretto degli assegni. "Eccoci nel bel mezzo delle follie di bilancio", denuncia il presidente repubblicano della Commissione finanze Eric Woerth.Un Macron Babbo Natale in estate, così l'opinione pubblica finirà per convincersi che c'è un tesoretto senza fondo, ma la Francia ha da sempre sfidato le leggi della gravità economica spendendo soldi pubblici che non haCinque nella DumaLa Giunta per le elezioni ieri ha confermato che nella nuova Duma i partiti saranno 5 anziché 4. Secondo gli esperti, gli elettori si sono comportati pragmatico e più spesso scelto coloro che avevano reali possibilità di superare la soglia di sbarramento. Ciò è indirettamente dimostrato dal risultato complessivo dei partiti che non hanno superato nel 2021 la barriera del cinque per cento 8,85% contro 11,2% nel 2016. «Russia Unita ha ricevuto il 49,82% dei voti, il partito comunista il 18,93%: otterrà oltre 50 seggi, In alcune regioni, Il Partito Comunista si batterà per la cancellazione dei risultati. Inoltre, secondo il primo vice presidente del Comitato Centrale Yuri Afonin, il Partito Comunista non riconosce i risultati del voto elettronico a Mosca (a causa del quale i comunisti non sono riusciti a vincere in nessun distretto metropolitano): «Chiederemo un'inchiesta». Nei prossimi giorni il Partito Comunista vuole tenere a Mosca e in altre regioni una protesta. Per Ekaterina Kurbanga leeva il Partito Comunista è diventato quasi involontariamente l'opposizione principale al potere putiniano, mentre il partito di Vladimir Zhirinosvsky, che aveva puntato molto sulle carenze nella gestione della pandemia, non è riuscito a crescere come volevaI nuovi parlamentari della Duma si insedieranno venerdì. La commissione elettorale centrale ha riconosciuto la vittoria di «Russia Unita» che però rispetto al 2016 ha perso sia voti sia seggiGlobe and Maili conservatori perdono terreno contro i liberali, in dubbio il futuro politico del leader conservatore O'Toole. I liberali però vanno verso una vittoria che li obbligherà ad un governo di minoranzaJustin Trudeau ha scommesso che l'elettorato lo ricompenserebbe con la maggioranza. Le cose non sono andate secondo i piani. Se le elezioni, che proprio Trudeau ha voluto anticipare, erano un test di leadership, allora non sono andate bene. Neé a Trudeau, né a O'TooleCon i risultati in arrivo da tutti i 338 seggi della Camera dei Comuni, il partito del primo ministro Justin Trudeau era in testa con 157 seggi, esattamente lo stesso numero delle elezioni del 2019.Come è successo quando hanno perso due anni fa, i conservatori hanno effettivamente superato i liberali nel voto popolare - dal 34 al 32 per cento - ma con un sostegno distribuito in modo meno uniforme in tutto il paese.Erin O'Toole, il leader conservatore, ha criticato Trudeau per aver indetto le elezioni in primo luogo, suggerendo che avrebbe portato il paese a un altro voto in meno di due anni per riprovare per la maggioranza."Stanotte i canadesi non hanno dato a Mr. Trudeau il mandato di maggioranza che voleva", ha detto O'Toole ai fedeli del partito a Oshawa, nell'Ont. "In effetti, i canadesi lo hanno rimandato indietro con un'altra minoranza al costo di $ 600 milioni e divisioni più profonde nel paese".Toronto starLe elezioni federali portano un mondo di politica profondamente polarizzata alle porte del CanadaEdward Keenan: C'è un uomo in Canada più antipatico di Justin Trudeau , che i canadesi hanno rieletto Primo Ministro ieri? Sì, forse Erin O'Toole, il cui partito ha vinto il voto popolare. E certo Maxime Bernier , il cui partito è arrivato a dominare il dibattito nel mese di chiusura della campagna.Ciao Canada, benvenuto nel mondo della "faziosità negativa " profondamente polarizzata, benvenuto nell'era del populismo di destra: uno stato in cui tutti votano in base alla paura e al disgusto e nessuno ottiene ciò che realmente vuole. Una situazione che è diventata familiare negli Stati Uniti negli ultimi dieci anni, e una delle trame chiave di queste elezioni canadesi. Nel fine settimana, il sondaggista Angus Reid ha twittato un'osservazione : "Entrambi i due maggiori partiti sono guidati da leader che sono ugualmente antipatici (65% ciascuno)". Anche Abacus Data, nel loro sondaggio finale , ha avuto Trudeau attivamente antipatico da più canadesi di quanto gli piacesse (44% di impressioni negative e 39% di positivi), un margine di impopolarità superato da O'Toole (43% di negativi a 31% positivi) e da Bernier che è stato giudicato negativamente dalla maggioranza del 51% degli intervistati contro solo il 12% di positivi. Nessuno ha ottenuto quello che voleva qui. Abacus afferma che il 69% degli elettori voleva un cambiamento e il risultato sembrava essere decisamente più o meno lo stesso.Votiamo divisi, dopo una campagna che ci ha allontanati gli uni dagli altri aumentando incomprensioni e polarizzazione politica.