POLITICA

2021/10/19 14:59

Interessati dalla riforma 4 milioni di giovani, tra i 18 e i 24 anni Voto ai 18enni per il Senato, Mattarella promulga la legge Si tratta, si legge sul sito del Quirinale, della "modifica all'art. 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica"

Riforme: anche i 18enni voteranno per il Senato, 25 per essere eletti

Riforme: anche i 18enni voteranno per il Senato, 25 per essere eletti Senato: via libera definitivo al voto per i diciottenni, 178 i sì Condividi Il presidente Sergio Mattarella, ha promulgato la legge di riforma costituzionale che prevede il voto ai diciottenni per il Senato.



Si tratta, si legge sul sito del Quirinale, della "modifica all'art. 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica".



Il Senato aveva approvato lo scorso luglio la riforma che attribuisce ai 18enni il voto per eleggere il Senato. Sono interessati dalla riforma quasi 4 milioni i giovani, tra i 18 e i 24 anni. La riforma entrerà in vigore dalle prossime elezioni politiche e da allora le due Camere avranno la stessa base elettorale. Il presidente Sergio Mattarella, ha promulgato la legge di riforma costituzionale che prevede il voto ai diciottenni per il Senato.Si tratta, si legge sul sito del Quirinale, della "modifica all'art. 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica".Il Senato aveva approvato lo scorso luglio la riforma che attribuisce ai 18enni il voto per eleggere il Senato. Sono interessati dalla riforma quasi 4 milioni i giovani, tra i 18 e i 24 anni. La riforma entrerà in vigore dalle prossime elezioni politiche e da allora le due Camere avranno la stessa base elettorale.

Condividi