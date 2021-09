Contratto triennale per un ex rosso-blu Mazzarri è il nuovo allenatore del Cagliari "Sono contento di tornare in Sardegna"

È ufficiale: Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Cagliari sino al 30 giugno 2024. Con lui arrivano il vice allenatore Claudio Bellucci, il preparatore atletico Giuseppe Pondrelli, il collaboratore tecnico Claudio Nitti e il match analyst Cristian Guerrini. L'ingaggio - secondo le prime indiscrezioni raccolte - parte da un milione di euro a stagione. Mazzarri arriva in sostituzione dell'esonerato Leonardo Semplici.Nato in provincia di Livorno sessanta anni fa, ha esordito come giocatore in A proprio con la maglia del Cagliari nel 1982. Dopo le prime esperienze in panchina da vice allenatore a Bologna e Napoli, dal 1996 al 1999, ha guidato la Primavera degli emiliani per due stagioni, per poi iniziare ad allenare la prima squadra dell'Acireale (2001-02) e della Pistoiese (2002-03) in Serie C. Nel 2003-04 il salto nel campionato cadetto: con il Livorno ottiene subito la promozione in Serie A grazie al terzo posto finale. Nel 2007 come tecnico della Reggina e poi sulla panchina della Sampdoria. Dall'ottobre 2009 è l'allenatore del Napoli e con loro conquista la Coppa Italia contro la Juventus nella finale di Roma (2-0). Dal 2013 al 2014 Mazzarri è all'Inter. Nel 2016 il trasferimento al Watford, in Premier League. Nel gennaio 2018 ritorna in Italia, alla guida del Torino, l'ultima esperienza in A.Ora la Sardegna: "Sono contento di tornare in Sardegna, ci vengo da trent'anni e sono sempre stato bene", ha detto il neo allenatore al suo arrivo all'aeroporto di Elmas. Circondato dai cronisti, Mazzarri ha annunciato che parlerà più a lungo prima della gara con la Lazio di domenica. Per il momento si è limitato a parlare dei suoi ricordi di Cagliari: "Anche quei quattro mesi quando ero molto giovane sono stati bellissimi". Per il futuro si è limitato a un "poche parole, molti fatti". E poi si è infilato nell'auto diretto al centro sportivo di Assemini: primo allenamento nel pomeriggio.