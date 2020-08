Media Corea del Sud: Kim Jong-un in coma, al comando la sorella Fonti di intelligence

L'ex diplomatico sud coreano, Chang Song-min, ha dichiarato ai media di Seul che il leader della Nord Corea, Kim Jong-un, è in coma e il suo potere è ora nelle mani della sorella Kim Yo-jong, anche se non viene ancora ritenuta suo successore.L'ex consigliere del presidente sudcoreano Kim Dae-jung avanza questa ipotesi presentando come prova la decisione, comunicata dall'agenzia di spionaggio della Corea del Sud, che Kim avrebbe istituito un nuovo sistema di comando in cui condivide la sua autorità con alcuni dei suoi fidati consiglieri.Per la National intelligence agency di Seul, tuttavia, la riforma non è legata ad alcun problema di salute del leader. "Nessun leader nordcoreano affiderebbe alcuna delle sue autorità a un'altra persona a meno che non sia troppo malato per governare o non sia stato rimosso con un colpo di stato", ha insistito Chang Song-min.