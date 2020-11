Media Usa: spari in centro commerciale Wisconsin, feriti

Immagine di repertorio

Sparatoria in un centro commerciale a Wauwatosa, in Wisconsin, non lontano da Milwaukee.Il centro commerciale è stato isolato. Un uomo armato si è introdotto nel centro commerciale Mayfair Mall e testimoni hanno detto a WISN-TV di aver sentito tra gli 8 e i 12 colpi d'arma da fuoco. Il sindaco della località, un sobborgo a una decina di chilometri da Milwaukee, ha parlato di "alcuni feriti".L'uomo è ancora in fuga e gli agenti lo stanno cercando nei locali. Sul posto la polizia, gli uomini Swat e sono state richieste diverse ambulanze. Testimoni hanno raccontato di almeno treadolescenti colpiti.