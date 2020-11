#RAIUSA2020 Media: se in testa, Trump vuole dichiarare vittoria la notte elettorale Lo avrebbe confidato lo stesso presidente americano parlando con i suoi più stretti collaboratori

Condividi

Donald Trump prevede di dichiarare prematuramente vittoria durante la notte elettorale se dovesse risultare in testa in alcuni stati chiave, anche in assenza di dati definitivi.Lo avrebbe confidato lo stesso presidente americano parlando con i suoi più stretti collaboratori, secondo quantocitato dall'Ansa. Trump avrebbe discusso delle sue intenzioni con il suo entourage.Se nella notte elettorale i primi voti lo daranno avanti in Ohio, Florida, North Carolina, Texas, Iowa, Arizona e Georgia, il presidente è pronto a dichiararsi vincitore. Trump, inoltre, all'inizio dello spoglio delle schede potrebbe essere in vantaggio anche in Pennsylvania, dove la legge non consente di cominciare a conteggiare i voti per posta prima del 3 novembre.Tutte le strade (dell'elezione Usa) portano in Florida e Pennsylvania. Nello Stato della Rust Belt, lo sfidante democratico Joe Biden viene dato in testa di 7 punti nell'ultimo sondaggio di Abc-Washington Post mentre nello Stato del sole è testa a testa. Donald Trump tornerà a fare campagna in Florida questa sera dopo aver fatto ieri 4 comizi in Pennsylvania mentre Biden ha organizzato due eventi in giornata a Filadelfia.In Pennsylvania, Biden è favorito 51 a 44 tra i possibili votanti, con un vantaggio in calo di 3 punti rispetto ad un mese fa. Tra gli elettori registrati, Biden guida con 4 punti di margine, 49 a 44. In Florida è primo Trump con il 50% contro il 49% del dem. Un mese fa, l'ex vice presidente era avanti nello Stato del sole di 4 punti tra i probabili votanti. Tra gli elettori registrati, Trump è al 49% e Biden al 47%, a fronte di un vantaggio per lo sfidante democratico dell'1%.Il nuovo sondaggio, condotto tra il 24 e il 29 ottobre, sottolinea un aumento del consenso per il presidente in carica nei due Stati cruciali per la corsa alla Casa Bianca. L'advisor del tycoon, Jason Miller, ha detto che al presidente basterebbe vincere la Pennsylvania, tenendo negli Stati della Sun Belt conquistati nel 2016, per assicurarsi il secondo mandato."Sono molto contento dei sondaggi qui in Iowa", ha detto Trump ai suoi sostenitori durante il rally all'aeroporto di Dubuque. Il Des Moines Register ha pubblicato ieri un sondaggio che dà Trump in vantaggio di 7 punti (48 a 41) su Biden. In settembre i due candidati erano alla pari. Il balzo in Iowa secondo i veterani delle campagne repubblicane (come Newt Gingrich intervistato ieri sera da Fox News) è un fenomeno che si sta replicando in altri Stati alla vigilia del voto e ricorda l'ondata del 2016. Nella media nazionale dei sondaggi Joe Biden guida la corsa con un vantaggio di 10 punti."Siamo stanchi dei tweet, della paura e dell'odio. È il momento per Trump di fare le valigie". Lo afferma Joe Biden promettendo un piano per il Covid-19 non appena entrerà alla Casa Bianca. "Affronteremo il sistemico razzismo di questo paese e ricostruiremo l'economia e la renderemo migliore. Lo dico sul serio non solo per parlare", dice Biden citando i nomi di George Floyd e Breonna Taylor, due degli afroamericani uccisi dalla polizia. "La fede nel nostro paese è stata messa alla prova" con Trump, aggiunge Biden esortando a votare e voltare pagina.