Mercati, avvio brillante per Wall Street. Più cauti gli indici europei

di Sabrina ManfroiAvvio in rialzo per Wall Street, con DJ e Nasdaq a +0,5%. Più cauti gli indici europei che proseguono la seduta in lieve rialzo dopo gli indici PMI dell'Eurozona, inferiori alle attese.A Piazza Affari scende Enel -1,8%, mentre si rafforza Moncler sulla scia del rafforzamento dei titoli del lusso, +2,5% ,bene anche Unicredit e Tenaris, +1,7% mentre sui rafforza il prezzo del petrolio. Euro a 1,1740 sul dollaro.