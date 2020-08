Mercati Mercati: bene Europa, debole Wall Street

di Sabrina Manfroi Avvio debole per Wall Street, con gli indici che viaggiano poco sotto la parità. In Europa la seduta prosegue ben intonata, Milano +0,70%, Francoforte +0,60%, Londra -0,28%, Parigi +0,90% dopo indice Ifo tedesco migliore delle attese.Salgono i titoli bancari, i migliori del listino, dopo l'ipotesi della nascita di una Bad Bank europea per ripulire i bilanci bancari dai crediti deteriorati. Mediobanca +1,9%, Bper +1,75% Unicredit +1,3%, Banco Bpm +1,50%. In fondo al listino Exor, -1,27%.