Mercati europei in cauta accelerazione. Avvio contrastato per Wall Street

Condividi

Milano

di Chiara RancatiLieve accelerazione per le Borse europee dopo l'avvio delle contrattazioni sui mercati americani. Milano guadagna lo 0,40%, la migliore è Parigi che sfiora il punto percentuale di rialzo. Listini sollevati per l'annuncio, arrivato in mattinata dalla Cina, che il colosso dell'immobiliare Evergrande ha evitato, almeno per ora, il default.Più contrastata la situazione oltreoceano: l'indice Dow Jones ha aperto in rialzo dello 0,33%, il Nasdaq in lieve calo.Mentre sul fronte delle materie prime torna a salire, dopo la pausa di ieri, il prezzo del petrolio: Brent a un passo dagli 85 dollari e mezzo al barile. Cresce anche il prezzo dell'oro, che torna sopra la soglia del 1.800 dollari l'oncia.