Mercati europei partono in rialzo. Petrolio, Brent sfiora 85 dollari al barile

Milano

di Chiara RancatiAvvio in rialzo per i mercati europei. Milano la migliore a +0,58%, guadagni più contenuti per gli altri listini principali, soprattutto Francoforte appena sopra la parità.Giornata ancora più positiva per le Borse asiatiche. Tokyo chiude a +1,81%, in rialzo di oltre un punto Hong Kong, di oltre mezzo punto i listini della Cina continentale. Effetto della chiusura molto buona di ieri dei listini americani, ma anche di un clima che per quanto incerto comincia a mostrare più fiducia, nonostante le incognite sull'economia cinese. Perché dalla regione arrivano segnali positivi sull'evoluzione della pandemia, a partire dalla riapertura dei confini dell'India ai turisti, ovviamente solo se vaccinati. Apertura in vigore da oggi per chi viaggia su voli charter, e dal 15 novembre per i voli di linea.Mentre tra le materie prime continua la corsa del prezzo del petrolio: Brent a 84,79 dollari al barile, quasi raddoppiato rispetto a un anno fa.