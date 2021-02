Germania-Italia. Merkel a Draghi: "Importante una stretta cooperazione"

Condividi

"Lei entra in carica in un momento in cui è importante una cooperazione internazionale stretta e contrassegnata dalla fiducia, sia sul piano bilaterale che in Europa": lo ha scritto la cancelliera Angela Merkel in un messaggio di congratulazioni al nuovo presidente del consiglio Mario Draghi, resa nota oggi dal portavoce Steffen Seibert."Da convinto europeo lei si è già impegnato con successo in passato per l'unità e la stabilità dell'Europa", ha scritto la cancelliera, augurandosi ora di proseguire nella cooperazione e di approfondire ulteriormente la stretta partnership tra Italia e Germania.