Il dibattito sul prestito Mes, Zingaretti: "Basta tergiversare, possiamo avere risorse mai viste prima " "Strumento finanziario totalmente diverso dal passato" dice il segretario del Pd. Salvini: "Prestito che mette a rischio il risparmio e il futuro dei figli"

"Mes: no alla danza immobile delle parole. Oggi possiamo avere le risorse per fare quei grandi investimenti che ci permetteranno di migliorare la qualità di assistenza e cura". Lo scrive su 'Facebook' il segretario Pd, Nicola Zingaretti. "Ecco - puntualizza - 10 ragioni concrete per dire sì ai soldi europei senza condizionalità da investire per il sistema sanitario italiano: investire nella ricerca; rivoluzionare e digitalizzare il settore sanitario; dare più centralità a medicina territoriale e distretti; dare piuù forza alla medicina di base; riformare i servizi per anziani e malati cronici; modernizzare e adeguare gli ospedali; aumentare gli investimenti nel personale sanitario; garantire l'accesso alle terapie; ampliare le borse di studio; aumentare i posti finanziati per gli specializzandi".Secondo Zingaretti "il Mes è stato criticato e combattuto da molti, ma ora è uno strumento finanziario totalmente diverso da quello del passato. Le destre sono abituate a cavalcare i problemi e non a trovare soluzioni per risolverli. Il motivo? E' semplice: sui problemi delle persone ci campano". E, conclude: "Chi sta governando l'Italia ha il compito opposto. Io non credo possiamo permetterci ancora di tergiversare".“Il Mes è un prestito da restituire a precise condizioni decise a Berlino e Bruxelles, condizioni che mettono a rischio il risparmio degli italiani. Questo è scritto in tutti i trattati. Il Mes è stato rifiutato da Grecia, Francia, Portogallo, Spagna: se fosse stato così vantaggioso spiegatemi perché tutto il resto d’Europa dice di No a uno strumento simile. Spero che nessuno voglia ipotecare il futuro dei nostri figli”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini."Se l'Italia facesse ricorso al Mes ,per la Puglia ci sarebbero quasi due miliardi e mezzo per rafforzare la sanità e migliorare i servizi ai cittadini. Iodico che vanno presi, senza alcun dubbio.Cosa ne pensano Emiliano, Fitto e Laricchia?". Lo scrive su twitter il sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto,candidato presidente della Regione Puglia per la coalizione formata da Italia Viva, Azione e +Europa.