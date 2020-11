Mes, accordo all'Eurogruppo sulla riforma

Accordo all'Eurogruppo dei ministri delle Finanze sulla riforma del Mes.Lo riferiscono fonti del Consiglio Ue, precisando che nella riunione è stato approvato anche il "backstop", il progetto per una rete di sicurezza finanziata dal Mes per il fondo di risoluzione unico delle banche.La riunione, che si è svolta in videoconferenza, si è conclusa intorno alle 20.Nell'Eurogruppo in videoconferenza di oggi "abbiamo raggiunto un accordo sulla ratifica della riforma del trattato del Meccanismo Europeo di Stabilità. La firma del trattato sarà a gennaio", dopodiché "partiranno le procedure nazionali di ratifica. Oggi abbiamo anche concordato di introdurre il backstop" per il Fondo unico di risoluzione (Single Resolution Board) "all'inizio del 2022, due anni prima del previsto". Lo dice il presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe, in conferenza stampa al termine della riunione.