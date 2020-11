Coronavirus

2020/11/30 20:01

Feste con l'epidemia Natale, nella bozza delle raccomandazioni UE c'è invito a non permettere di celebrare messe In particolare si chiede di "considerare di evitare cerimonie religiose con grossi assembramenti, sostituendole con iniziative online, in tv, o alla radio", secondo quanto si apprende a Bruxelles

