Una persona denunciata Messina. La Guardia di Finanza sequestra una discarica abusiva di 15 mila metri quadri I rifiuti sparsi in tutta l’area, erano ammassati a terra e senza nessuna copertura

Sequestrata dalla Guardia di Finanza un'area di 15.000 metri quadri trasformata in discarica abusiva. L’area si trova nel rione di Tremestieri a MessinaI militari hanno trovato auto fuori uso, cassoni, cisterne, materiale plastico, pneumatici logori, parti meccaniche smontate e altri rifiuti speciali, tutti in evidente stato di abbandono e ammassati a terra senza nessuna copertura.I finanzieri hanno anche constatato il degrado in cui versava l'area ed il reale rischio per l’inquinamento delle falde acquifere e di incendi.Il proprietario dell'area, un uomo di 55 anni, titolare di una ditta che ripara macchine e parti meccaniche di altri mezzi, è stato denunciato per gestione non autorizzata di rifiuti. La discarica si trova accanto a quella dove l’uomo svolge regolarmente la propria attività d'impresa. Una vicinanza “sfruttata”come deposito degli scarti di lavorazione.