La prossima settimana Italia divisa a metà tra sole e grandine Meteo, caldo intenso nel weekend: bollino arancione per 8 città Sul bacino del Mediterraneo andrà rafforzandosi un vasto campo di alta pressione di origine africana. Bollino rosso per Perugia, arancione per Bologna, Firenze, Frosinone, Rieti e Roma, Campobasso, Latina e Pescara. Da domenica forti temporali al Nord

Condividi

Fine settimana da 'bollini' rossi e arancioni per il caldo. Si attendono infatti temperature alte in alcune città italiane con possibili ricadute sulla salute Bollino rosso per Perugia, che sta a indicare condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, e non solo sui sottogruppi a rischio. Cinque invece le città con bollino arancione (livello 2, che indica il rischio caldo per la salute della popolazione più suscettibile) per sabato e domenica, che, però, proprio domenica saliranno ad 8.Questo l'ultimo bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore per questo fine settimana, e che prende in esame la situazione in 27 centri urbani. Intanto quello che sta iniziando viene indicato dai meteorologi un week end "rovente" ma che porterà anche intensi temporali e grandinate da domenica, secondo gli esperti de iLMeteo.it. Nel dettaglio, rispetto ai rischi per la salute, il bollettino delle ondate di calore indica bollino rosso per Perugia. Due giorni, sabato e domenica, di bollino arancione per 5 città: Bologna, Firenze, Frosinone, Rieti e Roma. A cui vanno ad aggiungersi, per la sola giornata di domenica, sempre con livello arancione, Campobasso, Latina e Pescara.Oltre al caldo, l'anticiclone africano regalerà all'Italia anche maltempo estremo su alcune regioni. Secondo gli esperti de nei prossimi giorni l'anticiclone sub-tropicale perderà potenza al Settentrione dove l'infiltrazione di aria più fresca dall'oceano Atlantico, darà vita a sfuriate temporalesche che colpiranno gran parte delle regioni, anche nella prossima settimana. Soltanto il Centro-Sud sarà protetto dal mostro africano e infatti qui le temperature cominceranno a salire raggiungendo picchi di 35-36°C su Toscana, Lazio, poi Puglia e coste lucane e anche di 42°C in Sardegna. Sul fronte rovesci, da domenica grandinate talvolta eccezionali potranno raggiungere anche le zone pianeggianti di Piemonte e Lombardia, come Torino e Milano. Nei giorni successivi i fenomeni temporaleschi si estenderanno anche al resto delle regioni settentrionali.Nei prossimi giorni è prevista un'Italia letteralmente spezzata in due dal punto di vista meteorologico, proprio nel clou dell'estate. La causa va ricercata nella contrapposizione tra un vortice ciclonico in discesa dal Nord Europa, che provocherà forti temporali e grandinate, e il promontorio anticiclonico africano, un vero e proprio forno, pronto ad arroventare alcune regioni con temperature altissime. Tra lunedì 26 e mercoledì 28, si profilerà infatti una fase decisamente instabile a carico soprattutto delle nostre regioni settentrionali. A causa dei contrasti termici i temporali potrebbero risultare particolarmente violenti.Secondo i dati attuali, le zone maggiormente a rischio sarebbero, oltre all'arco alpino, anche le pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, aree dove non escludiamo la possibilità di eventi meteo estremi come nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento. Insieme alle precipitazioni temporalesche avremo, come è normale che sia, anche un calo delle temperature, un refrigerio quanto meno temporaneo.L'Italia sarà però spezzata in due. Discorso completamente diverso, infatti, per il resto del Paese, che potrà ancora godere della protezione dell'anticiclone africano: sul resto del Centro e al Sud ci sarà dunque una sostanziale stabilità atmosferica e, soprattutto, ancora tanto caldo, con temperature diffusamente oltre i 36°C. Da sottolineare il dato riguardante la Puglia, dove la colonnina di mercurio potrebbe spingersi fin verso e oltre i 40°C.Successivamente, proprio negli ultimissimi giorni di luglio, l'alta pressione dovrebbe verosimilmente riguadagnare le posizioni perdute, estendendosi nuovamente anche al Nord e garantendo così sole e caldo di nuovo su tutto il Paese.