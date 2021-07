Le previsioni Meteo, clima molto caldo su gran parte dell'Italia ma temporali al Nord

Unacaratterizzata da un clima molto caldo su gran parte dell’Italia, con la sola eccezione delle Alpi e del Nord-Ovest raggiunti invece da una perturbazione (la sesta di luglio), pilotata da una depressione con centro sulla Manica. Lo affermano i meteorologi di iconameteo.it - come riporta LaPresse - che sottolineano come la massa d’aria rovente che occupa l’anticiclone africano determini, dall’Emilia Romagna al Centro-Sud, temperature massime comprese tra 35 e 40 gradi: valori ben oltre le medie anche per la fine di luglio, che già climaticamente è la fase più calda dell’anno.L’atmosfera instabile e i conseguenti rovesci o temporali, anche forti, che oggi saranno per lo più concentrati lungo le Alpi e al Nord-Ovest, domani coinvolgeranno maggiormente anche il Nord-Est, dove si attenuerà il caldo. A inizio settimana qualche temporale si spingerà fino alla Toscana e avremo una parziale, ma solo temporanea, attenuazione del caldo intenso anche su parte del Centro e in Sardegna. Da mercoledì ritorno a una situazione più stabile anche al Nord e temperature in rialzo un po’ ovunque. Caldo quindi in ulteriore intensificazione al Sud, dove le temperature estreme proseguiranno senza pause anche nei giorni successivi.Per le prossime ore si prevede al Centro-Sud tempo stabile con ampie schiarite soprattutto al Sud e in Sicilia; transito di nubi medio alte, localmente e a tratti dense sulla Sardegna e sulle regioni centrali. La nuvolosità diverrà più compatta sul Nord-Ovest e sulle aree alpine, mentre prevarranno ancora le schiarite sull’Emilia e intorno all’alto Adriatico. Nella prima parte della giornata locali rovesci o temporali saranno più probabili fra alto Piemonte e Lombardia nord occidentale; piogge occasionali sulla Liguria.Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi su gran parte dell’arco alpino e lungo le Prealpi; fenomeni più isolati sulle pianure del Piemonte e della Lombardia. In serata rovesci e temporali potranno insistere sulla pianura piemontese e nell’ovest della Lombardia.Temperature massime in ulteriore aumento sulle regioni adriatiche, al Sud e in Sicilia: picchi intorno ai 40°C nell’interno della Sardegna, fra i 34 e i 38 gradi sul resto del Centro-Sud e sulla pianura emiliana. Massime in lieve calo al Nord-Ovest.Venti di Scirocco in rinforzo, fino a moderati o tesi sui settori occidentali del mar Tirreno, sul mar Ligure orientale, sull’Adriatico e nell’ovest del Canale di Sicilia.Perle previsioni indicano cielo in prevalenza poco nuvoloso in Sicilia e all’estremo Sud. Sul resto del Paese nuvolosità variabile, più densa sulle regioni settentrionali. Nella prime ore del giorno, tra notte e mattino, rovesci e temporali sparsi in Lombardia, locali sulla Liguria centrale; nel corso della giornata la probabilità di temporali isolati aumenterà anche sull’Emilia Romagna e sul nord della Toscana; rovesci e temporali diffusi sul Nord-Est. Sul Nord-Ovest il tempo resterà variabile, con rovesci più frequenti sulle aree alpine e sulle Prealpi; la sera nuova probabile accentuazione dell’instabilità anche sulle pianure del Piemonte e della Lombardia.Temperature: in calo al Nord, specie sulle regioni occidentali; in ulteriore leggero rialzo in Sicilia e al Sud.Venti: tesi di Scirocco sul settore occidentale del mar Tirreno; in generale deboli al Nord, da deboli a moderati meridionali sulle regioni peninsulari e sulle isole.Mari: molto mossi l’alto Tirreno, i settori ovest del Tirreno centrale e meridionale: da poco mossi a localmente mossi Adriatico, Canali di Sardegna e di Sicilia; in prevalenza poco mossi i restanti settori.Per, le previsioni indicano cielo in prevalenza sereno in Sicilia e al Sud; ampie schiarite nel corso del giorno sulla Sardegna. Sul resto del Paese nuvolosità variabile, più densa sulle regioni settentrionali. Al mattino rovesci e temporali sparsi saranno più probabili su alta Lombardia, estremo Nord-Est, Levante Ligure. Nel pomeriggio tempo instabile e temporalesco sulle aree montuose del Nord; temporali isolati anche sulle pianura lombarda, sull’Emilia occidentale e sulla pianura veneta.Temperature: in lieve calo sulle regioni centrali e in Sardegna; senza grandi variazioni altrove. Clima ancora molto caldo al Sud e sulle Isole, specialmente in Sicilia.Venti: moderati di Scirocco sul settore occidentale del mar Tirreno e del Canale di Sicilia; in generale deboli altrove.Mari: mossi i settori ovest del Tirreno centrale e meridionale, il settore ovest del Canale di Sicilia; calmi o poco mossi i restanti settori.