Le previsioni Meteo: fine settimana tra nuvole e pioggia. Giù la colonnina del mercurio A rimescolare le carte del tempo una perturbazione in arrivo dalla Scandinavia

La bassa pressione lascerà il posto al maltempo e a temperature più rigide. Un arrivo da “andamento lento” con temporali su Lazio, Umbria e Campania settentrionale nella giornata di sabato.Domenica le correnti via via più umide, trasporteranno i fronti nuvolosi, nel centro Italia, mentre al sud il protagonista sarà il sole e temperature mite.A partire da lunedì il movimento verso Nord dell'alta pressione favorirà l'arrivo di una perturbazione più intensa in discesa dal Nord Europa e che sarà seguita da venti di Bora e Tramontana che faranno calare le temperature su tutto il Paese.Le precipitazioni dal Nordest si estenderanno rapidamente al Centro e poi al Sud, anche sotto forma di temporali e grandinate, decisamente fuori stagione. Da martedì il tempo migliorerà al Centro-Nord con sole e più freddo, il maltempo si concentrerà al Sud dove soffieranno venti forti settentrionali.