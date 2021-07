Perturbazione atlantica Meteo. Weekend con temporali, da lunedì torna l'anticiclone L’Italia è interessata da correnti occidentali più temperate che determinano un’atmosfera instabile sulle regioni nord-orientali e sull’Appennino centro-settentrionale

Dopo un lungo periodo di tempo stabile e molto caldo, le condizioni meteo stanno cambiando.L’Italia è infatti attualmente interessata dache determinano un caldo finalmente più sopportabile anche sulle regioni meridionali e sulle isole e un’atmosfera un po’ instabile sulle regioni nord-orientali e sull’Appennino centro-settentrionale.In questo flusso si inserisce l’arrivo di una perturbazione atlantica che nel corso del fine settimana attraverserà le regioni settentrionali. In particolare, pianure comprese, con il rischio di rovesci o temporali localmente forti. Qui domenica caleranno anche le temperature, di nuovo in temporaneo aumento invece sul medio Adriatico e al Sud. Poipotrebbe essere più marcato e generalizzato in coincidenza di un nuovo rigonfiamento verso il Mediterraneo centrale dell’anticiclone nord africano.Al Nord annuvolamenti variabili saranno possibili principalmente sulle regioni centro-orientali, con la possibilità di brevi rovesci o locali temporali nell’area del Polesine, su Romagna ed Emilia orientale; nel corso del pomeriggio temporali isolati lungo la fascia prealpina del Nordest e in prossimità dell’Appennino tosco emiliano. Sulle Isole e sulle regioni peninsulari cielo in prevalenza sereno, salvo velature passeggere e temporanei addensamenti nel pomeriggio nelle zone interne e lungo l’Appennino, con sporadici rovesci sull’Appennino centrale e meridionale.Si attenua ulteriormente l’ondata di caldo al Sud; la Sicilia sarà ancora la regione più calda con punte vicine ai 35 gradi. Valori prossimi alla norma sulle regioni centro-settentrionali. Venti in generale deboli. Mari: localmente mossi il Tirreno centro meridionale, il basso Adriatico e lo Ionio al largo; in prevalenza calmi o poco mossi gli altri bacini.Sulle Isole maggiori, in Calabria e nel settore ionico cielo generalmente sereno per l’intera giornata. Sulle restanti regioni peninsulari tempo in prevalenza soleggiato, con addensamenti in sviluppo nel pomeriggio lungo la dorsale e qualche velatura in transito al Centro e in Puglia; non è escluso qualche piovasco sui rilievi della Campania e della Basilicata. Al Nord cielo irregolarmente nuvoloso, con spazi di sole più ampi e duraturi su Emilia orientale e Nord-Est. Nel pomeriggio qualche rovescio o locale temporale sulle aree alpine del Nordovest, specie su Piemonte e valle d’Aosta; la sera rovesci o temporali isolati su Alpi lombarde, Trentino e Alto Adige.Temperature in lieve rialzo al Centro-Nord e sulla Sardegna, senza variazioni rilevanti altrove. Clima caldo ovunque, con valori generalmente compresi tra 28 e 33 gradi, ma con punte che si manterranno intorno ai 35 gradi su Sardegna e Sicilia. Venti generalmente deboli, salvo per moderato Maestrale sul basso Adriatico e i consueti rinforzi di brezza nelle valli e lungo i litorali. Mari: mosso il Canale d’Otranto; in prevalenza calmi o poco mossi tutti gli altri.