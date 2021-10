Mercati Migliorano le borse, ma resta la cautela

di Michela Coricelli Migliora il quadro delle borse europee. Milano torna sopra la parità (+0,09%), ma sono Parigi (+0,39%) e soprattutto Francoforte (+0,75%) ad accelerare. Londra resta in territorio negativo a -0,13%, ma lima comunque le perdite.Il petrolio ripiega dopo i recenti massimi e questa appesantisce i titoli oil a Milano: Saipem perde due punti, Eni e Tenaris oltre un punto e mezzo.Le quotazioni del greggio americano si muovono poco al di sopra degli 80 dollari al barile, mentre il Brent viaggia appena sotto gli 83 dollari.Il timore è che la fiammata dei costi energetici finisca per avere un effetto perverso sul prezzo del barile, accelerando l'inflazione e rallentando il ritmo della ripresa, dunque una potenziale riduzione della domanda.Oggi asta di titoli di Stato. Il Tesoro ha collocato 6,5 miliardi di euro tra Btp a 3,7 e 30 anni, tutti con tassi in rialzo