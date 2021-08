Hotspot al collasso Migranti, 13 sbarchi a Lampedusa la scorsa notte In totale dalla mezzanotte fino all'alba, sull'isola, sono arrivati 272 migranti

Tredici sbarchi, con un totale di 272 migranti, si sono registrati dalla mezzanotte fino all'alba a Lampedusa (Ag). Nella serata di ieri ce n'erano stati invece altri 4, con un totale di 70 persone, che hanno portato il numero degli approdi, per la giornata di ieri, a 10 con 235 migranti. In 24 ore sono dunque giunti sull'isola 507 migranti. All'hotspot di contrada Imbriacola sono presenti 865 ospiti, a fronte di una capienza massima di 250 posti.Gli ultimi 4 barchini prima della mezzanotte sono stati soccorsi dalle motovedette della Capitaneria di porto e dei Carabinieri. Su un'imbarcazione,partita da Zuwara, erano in 39; sull'altra, di 6 metri, partita da Djerba, erano in 6. Ed ancora su una barca in vetroresina, salpata da Chebba, sono stati bloccati in 16, fra cui 2 donne e 2 minori. Infine, la motovedetta dei Carabinieri ha bloccato un barchino di 6 metri, anche questo partito da Chebba, con 9 tunisini a bordo.Sono 107 i migranti, già sottoposti a tampone rapido per la diagnosi del Covid e già pre-identificati, che da Lampedusa saranno trasferiti oggi con il traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle (Agrigento). A trasferimento effettuato - a disporlo è stata la Prefettura, d'intesa con il Viminale, e a coordinarlo sarà la polizia - all'hotspot di Lampedusa resteranno 758ospiti.