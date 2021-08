Arrivati a Pozzallo 375 su nave Diciotti Migranti, 27 sbarcati a Lampedusa. Soccorsa barca a vela nel Salento con 125 a bordo Stamani, 80 lasceranno Lampedusa e verranno imbarcati sul traghetto di linea per Porto Empedocle. A mezzogiorno attraccherà la nave quarantena Azzurra dove verranno trasferiti in 245. I migranti arrivati a Santa Maria di Leuca saranno condotti al centro di prima accoglienza come predisposto dalla macchina organizzativa coordinata dalla prefettura di Lecce

Due sbarchi, con un totale di 27 tunisini arrivati, si sono registrati prima della mezzanotte a Lampedusa dove ieri, dalle 9 a fine giornata, sono giunte con 13 imbarcazioni complessivamente 820 persone. Gli ultimi due barchini - con 19 e 8 tunisini - sono stati intercettati da una motovedetta della Guardia di Finanza sulla quale sono stati trasbordati.All'hotspot di contrada Imbriacola, all'alba, c'erano 1.097 ospiti, a fronte di 250 posti disponibili.E' in corso a Pozzallo lo sbarco di 375 migranti dalla nave Diciotti, pattugliatore d'altura della Guardia costiera italiana. Si tratta di una azione funzionale al decongestionamento di Lampedusa dove proseguono gli arrivi autonomi di migranti e il centro di contrada Imbriacola è saturo oltre capienza. I migranti che stanno sbarcando a Pozzallo sono 328 uomini, 45 donne e due bambine. Già tutte negative al tampone per la rilevazione del Covid 19, le persone sbarcate saranno destinate a centri non siciliani per il completamento del periodo di quarantena - stando a quanto dichiarato dal sindaco di Pozzallo. Ancora non note le destinazioni finali. Diversi migranti hanno necessità di cure mediche per ferite (probabilmente risalenti a periodi di detenzione nelle cosiddette "connection house" prima di affrontare il viaggio verso l'Italia) e per patologie. Come da prassi, la situazione sanitaria è stata monitorata in arrivo a Pozzallo dal team della sanità marittima dell'Usmaf.Stamani, 80 lasceranno la struttura e verranno imbarcati sul traghetto di linea per Porto Empedocle. A mezzogiorno attraccherà la nave quarantena Azzurra dove verranno trasferiti 245 migranti.Sbarco di migranti questa mattina a Santa Maria di Leuca in Salento. Intercettati al largo della costa da una motovedetta della Guardia di Finanza i migranti, viaggiavano a bordo di due imbarcazioni. Si tratta di una donna tunisina, 74 egiziani di cui 23 minori, 7 afghani di cui due minori, 15 siriani e altre tre persone provenienti rispettivamente da Yemen, Kazakistan e Iran. Ad attenderli, poco dopo le nove, sul molo al loro arrivo oltre alle forze dell'ordine e gli uomini e le donne della Croce Rossa, anche il sindaco di Castrignano del Capo. I migranti saranno condotti al centro di prima accoglienza come predisposto dalla macchina organizzativa coordinata dalla prefettura di Lecce. Con questo sbarco salgono a mille i migranti approdati sulle coste salentine da giugno a oggi.